蕭美琴、陳世凱挺何欣純 綠營大團結：為屯區爭資源拚「黃金交叉」

民進黨台中市長參選人何欣純大里霧峰後援會今成立，包括副總統蕭美琴、交通部部長陳世凱等人站台立挺，現場大喊「市長選阿純、議員紅不讓」，展現民進黨團結大氣勢。

今天的後援會包括副總統蕭美琴、交通部部長陳世凱、以及在地大里霧峰市議員張芬郁、林德宇、李天生等人站台助講，力挺何欣純。

張芬郁說，台中市長盧秀燕在天下雜誌公布的2026年縣市首長施政滿意度調查中獲得61.0分，名列六都墊底、全國倒數第二，何欣純最在地、最接地氣，拜託大家支持有新願景的何欣純。

林德宇說，他當議員全職專業，理性問政，沒讓鄉親漏氣，市長盧秀燕只想到舊市區，現在請鄉親站出來，支持何欣純，為大里霧峰人爭取該有的建設，讓何欣純擔任新好市長。江啟臣到現在還在神隱，請鄉親力挺何欣純，拚黃金交叉。

李天生說，他長期為地方服務，盧秀燕把所有資源都放在水湳經貿園區，有沒有過份？何欣純出生大里霧峰，請支持何欣純爭取捷運橘線動工等重大建設，振興地方發展。

民進黨台中市長參選人何欣純大里霧峰後援會今成立，吸引鄉親到場力挺。記者趙容萱／攝影

民進黨市議員張芬郁站台助講。記者陳敬丰／攝影