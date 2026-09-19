憂檢調上門 楊植斗：取消募款餐會、摸彩「不願支持者擔心害怕」

彰化縣議長謝典霖日前因宴請民眾餐敘遭檢調聲押。國民黨北市議員楊植斗在臉書上表示，他也將募款餐會、中秋摸彩品、電影欣賞和送豆花等活動取消，就是擔心時機敏感，「因為在這環境下，不願支持者擔心害怕。」但哪怕現在的局勢很惡劣，所以更要擋在民眾的面前，為大家扛子彈。

楊植斗表示，他將募款餐會取消了。這幾天是中秋連假前，里上活動最熱鬧的日子，民意代表過去都會提供簡單的摸彩品和里民同樂。但這幾天，幾位議員都跟里長說「拍謝，最近太敏感，我們會怕。」將摸彩品收回，或直接取消摸彩環節。

他說，看到台中市議員江和樹說，年底有12場親子活動全取消、慰問志工的泡麵跟送水也也取消。跟我這邊一樣，他們把今晚中秋晚會摸彩品也全部拿回來，基層參選人陷入恐慌，很怕會被抓去問。

他說，不只餐會，現在連辦電影欣賞跟送豆花，都踩到了賄選紅線，而且只辦藍白。風聲鶴唳，很多朋友這次也不敢捐款，怕被民進黨找麻煩丶查水表，原本因為今年選情冷，募款已經很困難，現在更是雪上加霜。「以前在馬英九總統時期，國民黨執政時期，人民有這樣擔心害怕嗎？」

楊植斗說，有朋友想幫他籌備募款餐會，原本已經訂好小館了，大家吃個簡單的便飯，也準備把從政的理念跟這四年的政績向大家報告。「我決定取消了。」因為在這環境下，不願支持者擔心害怕，很多都是普通的小市民，看不慣民進黨的鴨霸，所以把希望寄託在他身上，期待繼續勇敢發聲。

他說，現在的局勢很惡劣，所以更要擋在民眾的面前，為大家扛子彈，讓民怨在11月28日那天爆發出來，更要在2028年重新執政，讓司法公平丶政治清明，人民不再擔心受怕。「烏雲密佈，戴著鋼盔往前衝。」