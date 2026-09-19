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沈伯洋暗指hot pot會燙傷人！蔣萬安酸爆：火鍋是有料的
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚在景美夜市掃街，談到「洋流」他說是溫暖的，還暗酸台北市長蔣萬安常說的「hot pot」，會燙傷人的。蔣萬安上午受訪反酸，hot pot溫度是可以調的，而且火鍋是有料的。
沈伯洋昨晚到景美夜市掃街，對於人潮，他說洋流是溫暖的，會燙傷人的，「那叫做hot pot」。由於蔣萬安形容台北，過去都用「hot pot」（火鍋）比喻台北市是一個多元的城市，沈伯洋昨天說hot pot會燙傷人，被認為是暗酸蔣萬安。
蔣萬安上午參加客家後援會成立大會，針對沈伯洋暗酸hot pot會燙傷人，蔣萬安說，如果怕燙，hot pot溫度是可以調的，而且火鍋是有料的。如果今天要在醬料裡面加點酸也沒問題，他都尊重，這就是民主。
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