影／蘇巧慧澄清當年沒辦耶誕趴 呂家愷：那為什麼急著趕走尤清？

針對民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清3天內搬離縣長官舍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今則表示沒有舉辦耶誕趴，國民黨發言人、新北市議員呂家愷今持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

呂家愷重申，有關尤清因為蘇巧慧要辦耶誕趴而被趕出官邸，是尤清自傳「睠睠懷顧：台北縣政府的那些年」白紙黑字記載，蘇貞昌要求尤清3天內搬離官舍，理由是「就讀台大的女兒要辦耶誕晚會」，而根據時序，這個女兒就是蘇巧慧，另根據尤清自傳補充，「耶誕夜板橋文化路上的縣長官舍則是一片漆黑」，代表蘇巧慧沒辦耶誕趴，卻還要趕走尤清，完全是在羞辱人。

呂家愷指出，蘇巧慧今天完全不敢否認自傳內容，只跳針說沒有耶誕趴，蘇巧慧如果認為自傳內容與事實不符，請蘇巧慧直接回答：「尤清自傳到底是真是假？如果是假的，妳是在指控民進黨老縣長尤清造假嗎？還是蘇貞昌以耶誕趴為由趕走尤清，是蘇貞昌在說謊？」