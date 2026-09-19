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楊文科喊話「競爭後就要整隊」 籲藍營團結挺徐欣瑩接棒
年底選戰逐漸升溫，新竹縣長楊文科昨表示，國民黨現階段最重要的是團結，各政黨內部都有競爭，但競爭結束後就要重新整隊；他也再度公開力挺國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接棒，強調竹縣8年建設不能因任期結束而中斷。
楊文科18日出席橫山婦女會工作研討會及新竹縣民眾服務社聯席會議表示，除了支持國民黨提名的新竹縣長參選人徐欣瑩，也要支持各鄉鎮市長、縣議員、代表及村里長等各級提名同志，迎戰年底選舉。
楊文科也回顧8年執政成績，指出新竹縣年度預算從上任首年的286億元成長至今年471億元，明年上看485億元；債務則從162.3億元降至約61億元，8年間減債逾百億元。他說，地方治理不只是「有沒有錢」，更重要的是如何把資源轉化成民眾有感的建設與福利。
他表示，縣府近年透過BOO、BOT、公私協力及設定地上權等方式，引進民間資金與技術，同時推動重大聯外道路、高中五大方案及技職教育，因應人口成長及半導體、ICT、AI產業人才需求。
楊文科說，新竹縣正從半導體、ICT走向AI時代，自己8年任期終究會結束，但交通、教育、產業、社福與文化建設都需要長期累積，不能「人走政息」。他認為徐欣瑩具理工背景，重視邏輯、數據及執行，適合在既有基礎上延續施政、因應產業轉型，因此全力支持她接棒。
徐欣瑩表示，過去竹縣面對不少重大工程及建設挑戰，在楊文科任內逐步推進，未來若順利接棒，將以「接棒、加速、再升級」為方向，持續深化重大建設及福利政策，照顧長者、婦女、兒童及年輕人，也因應AI產業發展，提升新竹縣整體競爭力。
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