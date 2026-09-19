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饒河夜市禁貼文宣？沈伯洋：市府引錯法條 市場處：勿以訛傳訛

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
沈伯洋今早赴北投中繼市場與攤商互動。記者邱書昱／攝影
沈伯洋今早赴北投中繼市場與攤商互動。記者邱書昱／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋近期走訪市場、夜市，創造「洋流」吸引人潮，但最近饒河街夜市遭北市市場處發函，禁止在公有場地貼競選相關文宣。沈伯洋今早赴北投中繼市場受訪表示，比較擔心市府閱讀、引用法條的專業。市場處回應，選罷法未規範個人攤車、衣帽等私人物品，市府也沒有禁止。

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市場處長黃宏光回應，根據「公職人員選舉罷免法」競選旗幟或廣告物設置在公有道路、公共設施、公共用地，依法不得懸掛，因此，市府將懸掛者移除，至於攤販個人的攤車、衣帽，口罩等私人物品不在限制範圍內，市府從未禁止攤販個人使用或穿戴競選相關物品，相關規範明確，請勿混淆或以訛傳訛，在此以正視聽。

沈伯洋今早赴北投中繼市場時，依舊吸引不少民眾排隊合影。他說，雖然現在是中繼市場，但仍希望詢問攤商大家們的想法，希望之後嶄新的市場回來後，也能確保動線。

不過，對於民進黨北市議員許淑華指出，市場處發給饒河街夜市攤商公文，要求不得再公有區域張貼選舉文宣，質疑饒河夜市並非公家，攤商也只是在自己的攤車上放一個小小廣告單，就可能被要求撤下，分明是查水表。「蔣萬安急了，所以只要看到沈伯洋的東西，旁邊的人就開始護駕。」

沈伯洋說，現在看到市場和夜市的人潮，大家都蠻勇於表態，所以沒有很擔心，但比較擔心市府對於閱讀法條、引用法條、法條的專業上，好像是螺絲鬆了。

他說，不管市府針對針對選舉的規範為何，本來就有既有的規範，那既有的規範要怎麼執行、標準要怎麼一致才是重點。

沈伯洋今早赴北投中繼市場與攤商互動。記者邱書昱／攝影
沈伯洋今早赴北投中繼市場與攤商互動。記者邱書昱／攝影

沈伯洋今早赴北投中繼市場與攤商、民眾互動。記者邱書昱／攝影
沈伯洋今早赴北投中繼市場與攤商、民眾互動。記者邱書昱／攝影

饒河夜市 沈伯洋 市場 2026九合一選舉 台北市選舉

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