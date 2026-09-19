蘇貞昌進場斷李四川致詞 賴士葆批「鴨霸」：蘇巧慧想保台獨票

新北市長選情激烈，行政院前院長蘇貞昌與國民黨新北市長參選人李四川在鶯歌敬老餐會相遇，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，握手時用力拍李肩，引發爭議。國民黨立委賴士葆批蘇「鴨霸」，民進黨參選人蘇巧慧選情緊張，想靠蘇形象加持，保台獨基本票？

9月6日，李四川與蘇貞昌在鶯歌敬老餐會相逢，李當時正在致詞，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，李的致詞遭打斷，蘇握手時還用力拍李的肩。

賴士葆說，蘇貞昌大動作擺出鴨霸態勢，猛拍李四川肩膀，此舉反而讓蘇巧慧被炎上「有個太上皇老爸」。

賴士葆表示，過去「新北拳王」、騙神明的蘇貞昌幫女兒站台，加深選民政二代印象，難道蘇巧慧選情緊張，反而想要蘇貞昌形象加持，只求保民進黨台獨基本票？

賴士葆還說，蘇貞昌幫女兒跑攤，猴急到像「東興耀揚」，找個位子，外套一丟，手撐在椅背上，自以為還在什麼年代 ? 早就被賴系拋到一邊，反過來想蹭蘇巧慧場子搏點威風，但卻是讓人厭惡的鴨霸蘇貞昌又回來了。