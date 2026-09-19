影／呂家愷引尤清自傳批蘇貞昌　蘇巧慧：口水話題沒必要

新北市長選戰戰火持續升級，國民黨發言人、新北市議員呂家愷引述民進黨籍前台北縣長尤清自傳內容，指控前行政院長蘇貞昌過往作風霸道；對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席活動時回應，她強調前縣長尤清也公開稱讚過蘇貞昌接任縣長後的表現，這種口水的話題真的沒有必要，新北市民想看到的是候選人的政見及願景，所以大家還是繼續討論新北市的未來才是市民要的。

針對藍營指控，蘇巧慧競總發言人馬亨亨．夷將日前也回應表示，尤清前縣長過去不僅公開感謝蘇貞昌將其規劃的新板特區建設得當，目前亦全力支持蘇巧慧參選。