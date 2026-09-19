景美夜市掃街遭舉「佯瘤」突襲 沈伯洋笑回：排隊鬧場滿有毅力

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚到景美夜市掃街，吸引不少人潮聚集，合影環節中，被發現有三名男子手持「佯瘤」抗議標語。沈伯洋今早赴北投中繼市場掃街，媒體提及，抗議者疑為新黨北市議員參選人游智彬派來，他說，來鬧場也蠻有毅力，畢竟排隊排很長；只要不是針對不實事實散播，勇於表達意見都不是壞事。

游智彬在社群平台放上該片段，三名男子先是將抗議標語捲成紙筒，待輪到他們拍照時才攤開「佯瘤」，此時工作人員試圖遮擋，而後方的沈伯洋也一直探頭想看內容，一旁的北市議員簡舒培則幫忙解釋。不過，由於合影是一群民眾一起，導致至少5名支持者與鬧場者合影，但動線關係沒有辦法補拍。

沈伯洋表示，當然對支持者來說真的很不好意思，畢竟排隊也排很久，讓整個合照感覺到有點尷尬，那也很希望如果有機會，能夠幫當時站在旁邊的這些民眾重新拍一張。那至於來鬧場的，也是滿有毅力的，排隊排到很長，所以也是非常地感謝。

記者詢問，鬧場者疑似是新黨北市議員參選人游智彬派來。沈伯洋說，游從很早以前就還滿喜歡發表自己的意見，覺得民主社會，我們要發表自己的意見，然後又派人、又排隊排那麼久，覺得都是滿辛苦的，不過也還不到影響誰的選情。

沈伯洋說，選舉就是這個樣子，大家勇於表達自己的意見都不是壞事。覺得只要不要造謠，不要針對不實的事實來做散布，只要沒有到這樣的一個風險，覺得都沒有什麼關係。