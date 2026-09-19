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藍綠南北聯動！撞期蔣萬安南下高雄 沈伯洋：交流河岸、雙AI議題

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
沈伯洋今早到北投中繼市場，預計下午4時到高雄。記者邱書昱／攝影
沈伯洋今早到北投中繼市場，預計下午4時到高雄。記者邱書昱／攝影

九合一選舉倒數，民進黨北市長參選人沈伯洋今下午4時，將抵高雄合體同黨高雄市長參選人賴瑞隆。無獨有偶，台北市長蔣萬安也在今天南下參加國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢。沈伯洋今早到北投中繼市場時受訪，他說，行程排很多，討論包含河岸、雙AI發展。

2026九合一選舉

沈伯洋說，想是跟賴瑞隆互相加油打氣。另外，這次行程真的排滿多，就是說還要去體驗一些高雄的設施，最主要是討論河岸的改造，畢竟台北現在也要走上河岸改造的階段，彼此交換一下經驗。

他說，同時，在AI的部分，高雄的AI發展跟台北的AI會不一樣，之後有沒有辦法成為「雙AI」，針對AI的發展，在不同的地方又可以相對應，覺得這都是可以討論的。

沈伯洋強調，所以南下高雄主要會特別去體驗特別的地方設施，覺得這是一個有趣的事情。所以這個交流覺得不是無聊，這真的是彼此之間重要的一個經驗。

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