陳明文退居幕後任雲嘉南選戰總督導 跨縣市操盤綠營整合

年底九合一選戰升溫，縱橫嘉義政壇數十年前嘉義縣長、前立委陳明文，近年雖淡出第一線，卻沒有離開選戰核心。今年民進黨中央倚重他組織協調能力，擔任雲嘉南區選舉總督導，從站在聚光燈下政治人物，轉型為幕後「總教練」，負責跨縣市整合與地方人馬協調。

陳明文在派系對立嘉縣，帶領林派投靠民進黨，翻轉嘉縣綠營執政逾20年，被稱「嘉義王」，交棒兒子陳冠廷選上立委，過去輔選蔡英文當選2任總統，扮「造王者」成為英系掌門，從政經歷完整豐富，過去總統、立委、縣長大選，成為在野陣營攻擊的箭靶「明文規定」，72歲的他退居幕後，未顯老態，精神奕奕。

縣市長選戰，綠營提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘，與嘉市長參選人立委王美惠，都屬英系，2人與陳明文經營政治網絡密切相關。尤其嘉市綠營因黨內初選、市黨部主委選舉等因素，地方人馬出現裂痕，王美惠挑戰市長，黨內不同系統重新集結，成為陳明文協調課題。從王美惠服務處座談，到黃大祐、黃露慧等多名議員加入競選團隊，昔日不同陣線人馬回到同一個團隊，選戰主軸由內部競爭轉向團結對外。陳明文透過累積地方人脈與政治關係，協調各方力量組合。

「總教練」模式也延伸到雲林，日前民進黨行動中常會移師雲林，黨主席賴清德總統宣布親任縣長參選人劉建國競選總部主委，前縣長蘇治芬擔任總督導，蘇治芬透露願意加入劉建國團隊，是賴清德與陳明文居中協調的結果。台南同樣可見陳明文協調。民進黨台南市長參選人陳亭妃選戰團隊整合過程，陳明文以雲嘉南總督導開競選會議，讓初選不同立場議員參選人同桌，尋求選後整合。

淡出政壇第一線的陳明文，少了選戰造勢場合的鎂光燈，轉型為幕後「總教練」，多了選戰後方「戰術板」。對這位長期主導嘉義地方政治重量級人物，2026年選舉角色不只是替單一候選人輔選，而是將不同派系、世代與地方勢力重新整合，成為綠營跨縣市選戰重要幕後操盤者。