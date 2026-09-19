快訊

樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

陳明文退居幕後任雲嘉南選戰總督導 跨縣市操盤綠營整合

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底九合一選舉，縱橫嘉義政壇數十年的前嘉義縣長、前立委陳明文，擔任民進黨中央雲嘉南區選舉總督導。聯合報系資料照
年底九合一選舉，縱橫嘉義政壇數十年的前嘉義縣長、前立委陳明文，擔任民進黨中央雲嘉南區選舉總督導。聯合報系資料照

年底九合一選戰升溫，縱橫嘉義政壇數十年前嘉義縣長、前立委陳明文，近年雖淡出第一線，卻沒有離開選戰核心。今年民進黨中央倚重他組織協調能力，擔任雲嘉南區選舉總督導，從站在聚光燈下政治人物，轉型為幕後「總教練」，負責跨縣市整合與地方人馬協調。

2026九合一選舉

陳明文在派系對立嘉縣，帶領林派投靠民進黨，翻轉嘉縣綠營執政逾20年，被稱「嘉義王」，交棒兒子陳冠廷選上立委，過去輔選蔡英文當選2任總統，扮「造王者」成為英系掌門，從政經歷完整豐富，過去總統、立委、縣長大選，成為在野陣營攻擊的箭靶「明文規定」，72歲的他退居幕後，未顯老態，精神奕奕。

縣市長選戰，綠營提名嘉縣長參選人、立委蔡易餘，與嘉市長參選人立委王美惠，都屬英系，2人與陳明文經營政治網絡密切相關。尤其嘉市綠營因黨內初選、市黨部主委選舉等因素，地方人馬出現裂痕，王美惠挑戰市長，黨內不同系統重新集結，成為陳明文協調課題。從王美惠服務處座談，到黃大祐、黃露慧等多名議員加入競選團隊，昔日不同陣線人馬回到同一個團隊，選戰主軸由內部競爭轉向團結對外。陳明文透過累積地方人脈與政治關係，協調各方力量組合。

「總教練」模式也延伸到雲林，日前民進黨行動中常會移師雲林，黨主席賴清德總統宣布親任縣長參選人劉建國競選總部主委，前縣長蘇治芬擔任總督導，蘇治芬透露願意加入劉建國團隊，是賴清德與陳明文居中協調的結果。台南同樣可見陳明文協調。民進黨台南市長參選人陳亭妃選戰團隊整合過程，陳明文以雲嘉南總督導開競選會議，讓初選不同立場議員參選人同桌，尋求選後整合。

淡出政壇第一線的陳明文，少了選戰造勢場合的鎂光燈，轉型為幕後「總教練」，多了選戰後方「戰術板」。對這位長期主導嘉義地方政治重量級人物，2026年選舉角色不只是替單一候選人輔選，而是將不同派系、世代與地方勢力重新整合，成為綠營跨縣市選戰重要幕後操盤者。

陳明文 綠營 嘉義 2026九合一選舉 嘉義縣選舉 嘉義市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義市選戰…張啓楷陸空戰齊發 綠王美惠扮母雞、強化文宣

嘉市前正副議長莊豐安、蘇澤峰入監 政壇起落選情影響曝

柯文哲嘉市輔選最後1天 陪張啓楷邀王美惠辯論：政見對決

觀察站／公道伯破例下場…高雄選戰起風前兆？

相關新聞

景美夜市掃街遭舉「佯瘤」突襲 沈伯洋笑回：排隊鬧場滿有毅力

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚到景美夜市掃街，吸引不少人潮聚集，合影環節中，被發現有三名男子手持「佯瘤」抗議標語。沈伯洋今早赴北投中繼市場掃街，媒體提及，抗議者疑為新黨北市議員參選人游智彬派來，他說，來鬧場也蠻有毅力，畢竟排隊排很長；只要不是針對不實事實散播，勇於表達意見都不是壞事。

沈伯洋暗指hot pot會燙傷人！蔣萬安酸爆：火鍋是有料的

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚在景美夜市掃街，談到「洋流」他說是溫暖的，還暗酸台北市長蔣萬安常說的「hot pot」，會燙傷人的。蔣萬安上午受訪反酸，hot pot溫度是可以調的，而且火鍋是有料的。

影／蘇巧慧澄清當年沒辦耶誕趴 呂家愷：那為什麼急著趕走尤清？

針對民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清3天內搬離縣長官舍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今則表示沒有舉辦耶誕趴，國民黨發言人、新北市議員呂家愷今持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

楊文科喊話「競爭後就要整隊」 籲藍營團結挺徐欣瑩接棒

年底選戰逐漸升溫，新竹縣長楊文科昨表示，國民黨現階段最重要的是團結，各政黨內部都有競爭，但競爭結束後就要重新整隊；他也再度公開力挺國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接棒，強調竹縣8年建設不能因任期結束而中斷。

憂檢調上門 楊植斗：取消募款餐會、摸彩「不願支持者擔心害怕」

彰化縣議長謝典霖日前因宴請民眾餐敘遭檢調聲押。國民黨北市議員楊植斗在臉書上表示，他也將募款餐會、中秋摸彩品、電影欣賞和送豆花等活動取消，就是擔心時機敏感，「因為在這環境下，不願支持者擔心害怕。」但哪怕現在的局勢很惡劣，所以更要擋在民眾的面前，為大家扛子彈。

饒河夜市禁貼文宣？沈伯洋：市府引錯法條 市場處：勿以訛傳訛

民進黨北市長參選人沈伯洋近期走訪市場、夜市，創造「洋流」吸引人潮，但最近饒河街夜市遭北市市場處發函，禁止在公有場地貼競選相關文宣。沈伯洋今早赴北投中繼市場受訪表示，比較擔心市府閱讀、引用法條的專業。市場處回應，選罷法未規範個人攤車、衣帽等私人物品，市府也沒有禁止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。