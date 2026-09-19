快訊

樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

參選人拚行程！車上用餐是常態、1碗泡麵就解饞

中央社／ 台北19日綜合報導
李四川到市場拜票。聯合報系資料照
李四川到市場拜票。聯合報系資料照

雖說「食飯皇帝大」，但角逐百里侯的參選人從早忙到晚，只能趁行程空檔解決3餐，選將們有人車上用餐打發，有人1碗泡麵就能解饞，還各有維持體態的飲食控制訣竅，不讓健康打折。

2026九合一選舉

中國國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室表示，每天奔波基層的李四川參選後行程滿檔，即使出席「川友會」、廟會與社區共餐，常要上台致詞或逐桌致意，很難坐下來吃完1餐，午餐、晚餐就在行程中解決。

競辦發言人郭音蘭告訴中央社記者，李四川不挑食，便當或炒米粉小吃都吃，民眾送的吉祥物「包子」或小點心也是補充體力好選擇，行程空檔回辦公室安靜吃頓飯已是最奢侈享受。此外，李四川出身討海家庭，便當主餐如果有魚就感覺最對味。

民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧表示，3餐幾乎行程、會議中解決。新北非常大，清晨5、6時須出門趕行程，早餐通常車上處理，便利商店是她最好的朋友。中餐和晚餐在會議中邊討論、邊吃便當，更多時候遇到熱情鄉親送上當地美食，車程中就可享用。

她說，辦公室同仁為維護她的健康，嚴格飲控，不許她拿會議桌上甜點，但她最喜歡開始跑行程前，先到便利商店買包牛奶小泡芙，當作滿滿行程中的犒賞。

也在便利超商解決早餐的國民黨台中市長參選人江啟臣表示，2顆茶葉蛋或1條地瓜配黑咖啡，有時添加點水果就是1餐，午餐多是會議便當或小吃，而近日開始飲控，午、晚餐是健康餐盒，明確標示營養價值且很好吃，午餐有五穀米，晚餐去澱粉，多菜、多蛋白質。

江啟臣助理笑說：「老闆吃健康餐盒，我們吃炸雞。」江啟臣也會利用些許閒暇時間做簡單重量訓練及體操，他說，4個多月已瘦5公斤，「恢復海龍時期的身材。」

民進黨台中市長參選人何欣純出門跑行程前會先喝溫雞精維持體力，平常把跑攤時累積腳步里程數當運動，幕僚透露，要維持好體態，何欣純吃便當時多吃菜、少攝取澱粉。

愛吃泡麵的何欣純說，擔心隔天水腫嚴重，泡麵粉包僅放半包，還隨身帶小罐辣椒粉，行程中找便利商店泡碗泡麵就可喝到熱湯，「我在車上也能吃泡麵喔！」記者採訪當天，助理在一旁不斷說「吃一口就好」，一轉眼何欣純全部吃光，展示見底的泡麵碗，助理傻眼直呼「明天怎麼辦？」

台東南北長逾170公里，從台東市區到偏鄉單趟就要1個多小時，參選人常天未亮出門，深夜回市區，3餐變大考驗。國民黨台東縣長參選人吳秀華說，她通常都外食，方便就好，買了就吃，但還是會顧慮營養均衡，注重蛋白質，再補充綜合維他命。

民進黨台東縣長參選人陳瑩說，3餐都是問題，有時甚至是奢求，坐下來好好吃頓飯很困難，但也練成車上用餐好技術，「選舉期間便利商店就成為我的好朋友」，既沒時間限制，還能吃得很均衡、健康。

選戰倒數，參選人們從北到南拚選舉，如何在有限時間中吃得健康、吃得好，成為參選人與幕僚們要費點心思的課題之一。

2026九合一選舉 李四川 新北市選舉 蘇巧慧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

讓弱勢吃一頓熱熱的飽飯 阿秀不做生意只煮愛心餐

議員質疑中市營養午餐變「二菜一湯」 盧秀燕：會查清楚

真的吃不膩！12星座「每次都點一樣」排行 雙子最怕無聊、第一名竟是公認美食家

北市營養午餐網友看菜色戰翻 Cheap：連甜不辣都加入打蔣行列？

相關新聞

景美夜市掃街遭舉「佯瘤」突襲 沈伯洋笑回：排隊鬧場滿有毅力

民進黨北市長參選人沈伯洋昨晚到景美夜市掃街，吸引不少人潮聚集，合影環節中，被發現有三名男子手持「佯瘤」抗議標語。沈伯洋今早赴北投中繼市場掃街，媒體提及，抗議者疑為新黨北市議員參選人游智彬派來，他說，來鬧場也蠻有毅力，畢竟排隊排很長；只要不是針對不實事實散播，勇於表達意見都不是壞事。

沈伯洋暗指hot pot會燙傷人！蔣萬安酸爆：火鍋是有料的

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚在景美夜市掃街，談到「洋流」他說是溫暖的，還暗酸台北市長蔣萬安常說的「hot pot」，會燙傷人的。蔣萬安上午受訪反酸，hot pot溫度是可以調的，而且火鍋是有料的。

影／蘇巧慧澄清當年沒辦耶誕趴 呂家愷：那為什麼急著趕走尤清？

針對民進黨籍前台北縣長尤清自傳記載，蘇貞昌就任台北縣長時，以就讀台大的女兒要舉辦耶誕晚會為由，要求尤清3天內搬離縣長官舍，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今則表示沒有舉辦耶誕趴，國民黨發言人、新北市議員呂家愷今持續質疑，如果沒辦耶誕趴，那你們蘇家為何還要急著趕走尤清？為什麼要羞辱一位為台北縣付出多年的老縣長？

楊文科喊話「競爭後就要整隊」 籲藍營團結挺徐欣瑩接棒

年底選戰逐漸升溫，新竹縣長楊文科昨表示，國民黨現階段最重要的是團結，各政黨內部都有競爭，但競爭結束後就要重新整隊；他也再度公開力挺國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩接棒，強調竹縣8年建設不能因任期結束而中斷。

憂檢調上門 楊植斗：取消募款餐會、摸彩「不願支持者擔心害怕」

彰化縣議長謝典霖日前因宴請民眾餐敘遭檢調聲押。國民黨北市議員楊植斗在臉書上表示，他也將募款餐會、中秋摸彩品、電影欣賞和送豆花等活動取消，就是擔心時機敏感，「因為在這環境下，不願支持者擔心害怕。」但哪怕現在的局勢很惡劣，所以更要擋在民眾的面前，為大家扛子彈。

饒河夜市禁貼文宣？沈伯洋：市府引錯法條 市場處：勿以訛傳訛

民進黨北市長參選人沈伯洋近期走訪市場、夜市，創造「洋流」吸引人潮，但最近饒河街夜市遭北市市場處發函，禁止在公有場地貼競選相關文宣。沈伯洋今早赴北投中繼市場受訪表示，比較擔心市府閱讀、引用法條的專業。市場處回應，選罷法未規範個人攤車、衣帽等私人物品，市府也沒有禁止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。