參選人拚行程！車上用餐是常態、1碗泡麵就解饞

雖說「食飯皇帝大」，但角逐百里侯的參選人從早忙到晚，只能趁行程空檔解決3餐，選將們有人車上用餐打發，有人1碗泡麵就能解饞，還各有維持體態的飲食控制訣竅，不讓健康打折。

中國國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室表示，每天奔波基層的李四川參選後行程滿檔，即使出席「川友會」、廟會與社區共餐，常要上台致詞或逐桌致意，很難坐下來吃完1餐，午餐、晚餐就在行程中解決。

競辦發言人郭音蘭告訴中央社記者，李四川不挑食，便當或炒米粉小吃都吃，民眾送的吉祥物「包子」或小點心也是補充體力好選擇，行程空檔回辦公室安靜吃頓飯已是最奢侈享受。此外，李四川出身討海家庭，便當主餐如果有魚就感覺最對味。

民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧表示，3餐幾乎行程、會議中解決。新北非常大，清晨5、6時須出門趕行程，早餐通常車上處理，便利商店是她最好的朋友。中餐和晚餐在會議中邊討論、邊吃便當，更多時候遇到熱情鄉親送上當地美食，車程中就可享用。

她說，辦公室同仁為維護她的健康，嚴格飲控，不許她拿會議桌上甜點，但她最喜歡開始跑行程前，先到便利商店買包牛奶小泡芙，當作滿滿行程中的犒賞。

也在便利超商解決早餐的國民黨台中市長參選人江啟臣表示，2顆茶葉蛋或1條地瓜配黑咖啡，有時添加點水果就是1餐，午餐多是會議便當或小吃，而近日開始飲控，午、晚餐是健康餐盒，明確標示營養價值且很好吃，午餐有五穀米，晚餐去澱粉，多菜、多蛋白質。

江啟臣助理笑說：「老闆吃健康餐盒，我們吃炸雞。」江啟臣也會利用些許閒暇時間做簡單重量訓練及體操，他說，4個多月已瘦5公斤，「恢復海龍時期的身材。」

民進黨台中市長參選人何欣純出門跑行程前會先喝溫雞精維持體力，平常把跑攤時累積腳步里程數當運動，幕僚透露，要維持好體態，何欣純吃便當時多吃菜、少攝取澱粉。

愛吃泡麵的何欣純說，擔心隔天水腫嚴重，泡麵粉包僅放半包，還隨身帶小罐辣椒粉，行程中找便利商店泡碗泡麵就可喝到熱湯，「我在車上也能吃泡麵喔！」記者採訪當天，助理在一旁不斷說「吃一口就好」，一轉眼何欣純全部吃光，展示見底的泡麵碗，助理傻眼直呼「明天怎麼辦？」

台東南北長逾170公里，從台東市區到偏鄉單趟就要1個多小時，參選人常天未亮出門，深夜回市區，3餐變大考驗。國民黨台東縣長參選人吳秀華說，她通常都外食，方便就好，買了就吃，但還是會顧慮營養均衡，注重蛋白質，再補充綜合維他命。

民進黨台東縣長參選人陳瑩說，3餐都是問題，有時甚至是奢求，坐下來好好吃頓飯很困難，但也練成車上用餐好技術，「選舉期間便利商店就成為我的好朋友」，既沒時間限制，還能吃得很均衡、健康。

選戰倒數，參選人們從北到南拚選舉，如何在有限時間中吃得健康、吃得好，成為參選人與幕僚們要費點心思的課題之一。