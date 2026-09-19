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高雄選情緊繃！蔡英文憂「高雄會不會掉」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
前總統蔡英文（中）。記者曾學仁／攝影 曾學仁
前總統蔡英文（中）。記者曾學仁／攝影 曾學仁

二○二六九合一選舉倒數二個多月，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深黨內「高雄不夠穩」的擔憂，也成了黨中央盯最緊的選區；黨主席賴清德已下令「高雄絕不能丟」；前總統蔡英文四度南下輔選，也曾私下問「高雄會不會掉」？

2026九合一選舉

民進黨人士指出，柯志恩九月在高雄啟動大型造勢，擬重造當年「韓流」盛況，綠營加強組織基層固守，除了菊系大將許立明擔任競選總幹事、全面控盤，賴清德也親盯選情，加上市長陳其邁地方輔選幹部也都入隊，打出「高雄隊」要守住這一關。

據了解，陳其邁除了嚴正提醒賴瑞隆團隊嚴防之外，他的地方組織幹部和核心班底已加入，整合高雄隊形破除對手耳語；不過，賴瑞隆民調差距一直無法持續穩定擴大。綠營在高雄打出正規軍組織戰，包括市長與議員參選人全面合體造勢，到目前為止，新開發的中間票有限，所幸綠營內多已歸隊。

地方人士透露，蔡英文同樣高度關心高雄選情，在賴瑞隆被提名後，蔡英文有次到高雄後替賴瑞隆輔選後，也在黨內場合問及港都選情，相當關心高雄能否挺住；黨內操盤手回應蔡英文，賴瑞隆比起歷任市長陳其邁、陳菊、謝長廷確實差了一截，這也是選到現在都略顯吃力的原因，但高雄執政成績不錯，在陳其邁加持下，挺住的機會還是很大。

輔選人士表示，關鍵要看柯志恩在最後關頭有無選戰爆發力，目前觀察並無複製當年「韓流」的任何跡象。

2026九合一選舉 蔡英文 賴瑞隆 高雄 柯志恩

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