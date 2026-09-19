聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／公道伯破例下場…高雄選戰起風前兆？

聯合報／ 本報記者屈彥辰張文馨

高雄市長選戰全面升溫，立法院前院長、縱橫藍綠的「公道伯」王金平出任國民黨高雄市長參選人柯志恩的競選總部主委，地方派系與勢力歷來極為敏銳，王金平願意破例親自下場，說明地方已隱約嗅到「起風」前兆，顯示高雄這場原本毫無懸念的選戰，已經進入巷戰對決的生死局。

2026九合一選舉

王金平曾經坐轎，更多的時候是到處替人抬轎，在藍營政治分量極高。王金平此次擔起柯志恩競選團隊重擔，第一時間讓人想到八年前的那場高雄市長選舉，韓國瑜空降高雄挑戰民進黨優勢選區，王金平打造的三山造勢拱出後來勢不可擋的韓流。

四年前，柯志恩首次挑戰高雄市長，也是對上陳其邁；王金平雖然擔任柯志恩的榮譽主委，但王金平的好友、台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉選前表態挺陳其邁，是綠營拔樁成功的示範案例。如今，王金平不只擔任榮譽主委，而是要與選戰大小事務有關的競總主委，除了反映藍綠在這場選戰並非一面倒，且反映傳統勢力與柯志恩團隊進一步拉近距離。

更具實質戰略意義的，是王金平麾下兩大核心戰將同步就位，構築起嚴密的「高雄鐵三角」架構。掌管總幹事兵符的是全國農會理事長蕭漢俊，深耕農會系統數十年，跨足地方派系與農民網，並與雲林張家具有深厚結盟關係，實質掌控原高雄縣區的基層命脈。出任總指揮的高雄市前議長莊啟旺，則由基層里長出身，歷任議長及國民黨高雄市黨部主委，精準熟稔原市區的政治脈絡與選務節奏。

王金平在政壇數十年，從未真正離開過高雄，對高雄組織量能和要角功能有一定掌握力，王金平親自下場，對於藍營來說，不只是加分，更是氣勢加乘。

最後階段，就看藍綠各自操兵成果，這既是陸軍的大戰，空戰的風也很快吹向高雄。

2026九合一選舉 王金平 柯志恩 賴瑞隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯志恩明鳳山辦造勢蔣萬安站台力挺 賴瑞隆拉沈伯洋「下海」拚人氣

萬安旋風PK洋流…沈伯洋明替賴瑞隆站台 他酸：台北市都不顧了？

蔣萬安高雄行程曝光 參加完鳳山造勢要跟柯志恩去逛六合夜市

【重磅快評】彰化謝家遭重擊 藍營能守住街亭要道？

相關新聞

新北市長選情 改善生活空間 李四川、蘇巧慧交通政見比拚

新北市長選舉持續激戰，國民黨市長參選人李四川表示，捷運汐東線本來到東湖，未來他將推動延伸三站到舊宗站連接環狀線東環段，讓汐止可以到內湖，打通汐止的交通瓶頸。民進黨市長參選人蘇巧慧表示，未來會持續推動捷運萬大中和樹林線、五泰輕軌等進度。

打造韌性花蓮 縣長參選人魏嘉賢、張峻、游淑貞提防災政見

九月廿一日是國家防災日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災將屆滿周年，縣長參選人紛提防災政見，無黨籍參選人魏嘉賢主張成立防災專責單位；無黨籍張峻提出為縣民投保一百萬元意外險；國民黨游淑貞走訪中區光復、萬榮鄉，提出「韌性花蓮」，強化防災能力。

嘉義市選戰張啓楷陸空戰齊發 綠王美惠扮母雞、強化文宣

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人張啓楷啟動新一波攻勢，強化空戰與掃街，邀對手王美惠辯論；柯文哲來嘉義連五天輔選，昨天最後一天車掃；民進黨參選人王美惠穩扎穩打，推第二波大型文宣看板，強化陸戰，扮母雞拉抬市議員參選人，勤跑基層。

搶高雄婦女票 柯志恩推喘息券、賴瑞隆提3大承諾

國民黨高雄市長參選人柯志恩公布婦女政見，推出零至六歲家庭每年四十八小時喘息券，補助育嬰留停薪水及女性凍卵補助等政見，五大層面照顧女性。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，則提出「雄愛媽媽三大承諾」，如高雄新生兒生育津貼提高至每胎五萬元，育兒津貼加碼至每月七千到一萬元，全市公托及準公托收托兒童，每年補助延托六十小時。

「萬川」戰「洋流」！藍綠高雄造勢 今日天王助陣

藍綠今天將在高雄造勢，雙方都找來了北部天王助陣拚場，民進黨台北市長參選人沈伯洋將替民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，盼「洋流南下」穩住綠營基本盤；藍營則是雙北連線，由台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川南下，合體高雄市長參選人柯志恩，希望藉由藍營團結的人氣，讓高雄民眾相信柯志恩有贏的機會，一舉逆轉勝。

觀察站／公道伯破例下場…高雄選戰起風前兆？

高雄市長選戰全面升溫，立法院前院長、縱橫藍綠的「公道伯」王金平出任國民黨高雄市長參選人柯志恩的競選總部主委，地方派系與勢力歷來極為敏銳，王金平願意破例親自下場，說明地方已隱約嗅到「起風」前兆，顯示高雄這場原本毫無懸念的選戰，已經進入巷戰對決的生死局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。