觀察站／公道伯破例下場…高雄選戰起風前兆？

高雄市長選戰全面升溫，立法院前院長、縱橫藍綠的「公道伯」王金平出任國民黨高雄市長參選人柯志恩的競選總部主委，地方派系與勢力歷來極為敏銳，王金平願意破例親自下場，說明地方已隱約嗅到「起風」前兆，顯示高雄這場原本毫無懸念的選戰，已經進入巷戰對決的生死局。

王金平曾經坐轎，更多的時候是到處替人抬轎，在藍營政治分量極高。王金平此次擔起柯志恩競選團隊重擔，第一時間讓人想到八年前的那場高雄市長選舉，韓國瑜空降高雄挑戰民進黨優勢選區，王金平打造的三山造勢拱出後來勢不可擋的韓流。

四年前，柯志恩首次挑戰高雄市長，也是對上陳其邁；王金平雖然擔任柯志恩的榮譽主委，但王金平的好友、台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉選前表態挺陳其邁，是綠營拔樁成功的示範案例。如今，王金平不只擔任榮譽主委，而是要與選戰大小事務有關的競總主委，除了反映藍綠在這場選戰並非一面倒，且反映傳統勢力與柯志恩團隊進一步拉近距離。

更具實質戰略意義的，是王金平麾下兩大核心戰將同步就位，構築起嚴密的「高雄鐵三角」架構。掌管總幹事兵符的是全國農會理事長蕭漢俊，深耕農會系統數十年，跨足地方派系與農民網，並與雲林張家具有深厚結盟關係，實質掌控原高雄縣區的基層命脈。出任總指揮的高雄市前議長莊啟旺，則由基層里長出身，歷任議長及國民黨高雄市黨部主委，精準熟稔原市區的政治脈絡與選務節奏。

王金平在政壇數十年，從未真正離開過高雄，對高雄組織量能和要角功能有一定掌握力，王金平親自下場，對於藍營來說，不只是加分，更是氣勢加乘。

最後階段，就看藍綠各自操兵成果，這既是陸軍的大戰，空戰的風也很快吹向高雄。