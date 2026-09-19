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「萬川」戰「洋流」！藍綠高雄造勢 今日天王助陣

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰邱書昱楊正海／台北報導
藍綠對決高雄成為周末選舉看點，圖為國民黨籍市長參選人柯志恩（右）與民進黨參選人賴瑞隆（左）。聯合報系資料照片
藍綠對決高雄成為周末選舉看點，圖為國民黨籍市長參選人柯志恩（右）與民進黨參選人賴瑞隆（左）。聯合報系資料照片

藍綠今天將在高雄造勢，雙方都找來了北部天王助陣拚場，民進黨台北市長參選人沈伯洋將替民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，盼「洋流南下」穩住綠營基本盤；藍營則是雙北連線，由台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川南下，合體高雄市長參選人柯志恩，希望藉由藍營團結的人氣，讓高雄民眾相信柯志恩有贏的機會，一舉逆轉勝。

2026九合一選舉

柯志恩首場萬人造勢大會今天下午三時在捷運鳳山西站旁登場，以高雄人口最多行政區鳳山作為大型造勢起點。賴瑞隆邀請沈伯洋造訪高雄，兩人一起步行前往愛河灣出席水樂園活動，用軟性行程對陣藍營的選舉造勢，愛河灣活動集會人數向警方申請約百人，綠營看好洋流威力，認為參與人數可以再上修。

民進黨參選人賴瑞隆將與民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）漫步愛河，希望穩住高雄鐵票。聯合報系資料照片
民進黨參選人賴瑞隆將與民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）漫步愛河，希望穩住高雄鐵票。聯合報系資料照片

藍綠對決高雄成為周末選舉看點。民進黨人士表示，賴瑞隆在內參民調中雖領先，但無論領先幅度和支持度都出現瓶頸，連幾個月難突破；綠營打出的戰法是「先求穩，再求突破」。

民進黨人士指出，賴瑞隆憑藉著綠大於藍的基本盤仍可過關，當務之急是先顧好鐵票，而沈伯洋「夠綠」，正好符合高雄「顧綠營票」考量；且近期沈伯洋打出一波不錯的洋流攻勢，希望這股氣勢外溢南下穩固選情。

藍營人士表示，這次高雄市長選戰是國民黨自二○一八年以來，最接近勝選機會的一次；但選情冷，中間選民疏離，投票結果可能就是反映政黨基本盤，這對柯志恩極為不利。

輔選人士指出，雙方支持度並沒有被拉開，而是持續緊咬，這次有更多市民可以支持柯志恩，但還不相信柯志恩真的會贏，提升話題與看好度，是最後衝刺階段的重中之重。

藍營人士指出，蔣萬安、李四川、王金平合體幫柯志恩造勢，有相當新聞效果，還可激起藍白支持者的情緒，相對地，也可能激化綠營支持者的危機感。

對於蔣萬安的外溢效應，據了解，只要黨籍參選人有需求，蔣萬安就會安排。這次到高雄市，也會與柯志恩去六合夜市掃街，用行動來推翻綠營所指的「蔣萬安被困在台北」。

2026九合一選舉 蔣萬安 柯志恩 賴瑞隆 李四川 沈伯洋

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