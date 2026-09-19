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嘉義市選戰張啓楷陸空戰齊發 綠王美惠扮母雞、強化文宣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市長選戰，藍白共推市長參選人張啓楷（前中）啟動新一波攻勢，柯文哲（右）車掃輔選。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰，藍白共推市長參選人張啓楷（前中）啟動新一波攻勢，柯文哲（右）車掃輔選。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人張啓楷啟動新一波攻勢，強化空戰與掃街，邀對手王美惠辯論；柯文哲來嘉義連五天輔選，昨天最後一天車掃；民進黨參選人王美惠穩扎穩打，推第二波大型文宣看板，強化陸戰，扮母雞拉抬市議員參選人，勤跑基層。

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柯文哲擔任張啓楷競選總幹事，連五天在嘉輔選，陪張啓楷車掃走訪市場夜市等人潮聚集場所，站街頭請託支持，召喚北漂南漂青年返鄉，票投張啓楷、參與直播等，催出支持者及年輕選票。

民眾黨強化網路空戰，透過直播及YouTube等平台擴大聲量；藍白陣營今天下午在順興宮，舉辦大型造勢，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及郭正亮、館長陳之翰等為張啓楷助講。

民進黨市長參選人王美惠穩扎穩打，強化陸戰，騎機車勤跑基層。她也扮母雞，替議員參選人黃敏修站台，與市黨部主委議員黃大祐看板同框，展現綠營團結。

王美惠第二波競選看板，訴求「新時代共創新世代」，打造嘉市成為雲嘉嘉核心城市，服務「最在地最骨力」形象，強調在嘉廿二年，從議員助理、議員到立委經歷，將立委問政獲選優秀立委成績，做文宣看板。

另外，王美惠競總副主委、前議長莊豐安以及前副議長蘇澤峰涉鹿草鄉農會貸款案，各判一年五個月定讞，昨上午報到押送鹿草分監執行。王美惠競選團隊表示，莊豐安未負責輔選，服刑不影響輔選。蘇澤峰妻子林子淨代夫出征選議員，打悲情牌，尋求鄉親支持。

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