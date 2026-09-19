搶高雄婦女票 柯志恩推喘息券、賴瑞隆提3大承諾

國民黨高雄市長參選人柯志恩公布婦女政見，推出零至六歲家庭每年四十八小時喘息券，補助育嬰留停薪水及女性凍卵補助等政見，五大層面照顧女性。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，則提出「雄愛媽媽三大承諾」，如高雄新生兒生育津貼提高至每胎五萬元，育兒津貼加碼至每月七千到一萬元，全市公托及準公托收托兒童，每年補助延托六十小時。

柯志恩說，爸媽加班、看病或處理急事時，常為了臨時找人照顧小孩焦頭爛額，她允諾二○三○年前把臨托據點增加至六十處，每個時段收托量加倍，並提供零至六歲家庭每年四十八小時「喘息券」，特殊需求家庭再增加廿四小時。

另外，爸媽若請育嬰假不少人擔心薪水減少，柯志恩說，目前中央補貼投保薪資八成，剩餘兩成由市府補足，生育津貼第二胎提高至四萬元、第三胎五萬元。

柯志恩表示，針對本人或配偶設籍高雄的廿五至四十歲女性，以及廿五歲以下罹癌女性，抽血檢驗、凍卵第一年營養金以及兩年保存費，最高補助三萬三千元。人工生殖部分，地方再加碼補助一般家庭最高兩萬元，低收入及中低收入戶最高三萬元。

未來她也計畫打造旗艦型親子中心，整合托育、臨托、婦女就業服務，鼓勵企業縮短育兒員工每日一小時工時，由政府補貼代班人力，讓每一位高雄女性從育兒、就業到生育都有全方位支持。

賴瑞隆搶攻婦女票，聚焦育兒支持、媽媽照顧及女性多元發展三大方向。他說，他母親長年在市場擺攤賣水果、包肉粽，他從小放學後經常到市場幫忙，與母親情感連結很深，因此希望成為女性、媽媽的最強後盾。

賴瑞隆主張生育補助每胎提高至五萬元，育兒津貼提升至每月七千至一萬元；並推動「一國小學區一公托」，升級親子館、共融遊戲場及複合式小型兒童圖書館，並整合嬰幼兒健康發展與早療支持系統。

另外，他也要擴大孕前健檢、孕產醫療諮詢及心理健康服務，推動產後到宅照顧與爸爸育兒衛教，全市公托及準公托收托兒童，每年補助延托六十小時，特殊需求孩童提高至一百小時，讓家長能更彈性安排，賴瑞隆盼打造更有溫度、更幸福的城市。