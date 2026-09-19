建設支票…何欣純聚焦屯區 江啟臣走訪山城

台中市長參選人昨天分赴屯區、山城拚選戰，民進黨參選人何欣純提出「五加一」屯區政見，從捷運、公路、產業智慧、生活機能、青年創意到文化觀光全面布局；江啟臣則走訪東勢舊街市場，重申交通、農業及客家文化政策，強調多年為山城爭取建設。

何欣純表示，她在屯區出生、成長，若當選市長，會補足過去八年市府忽視的屯區建設。她提出五大「進擊」，首先是捷運，主張藍線延伸太平儘速動工，最好與藍線主線併案、一線到底；機場捷運橘線若當選，首任完成綜合規畫及細部設計，屯區環狀紫線也要加速。

何欣純主張推動台六十三線中投公路銜接國道三號立體交流道，配合中央匡列四十九億元預算，加速市民大道第三、第四期；針對台七十四線壅塞，則導入人工智慧交管，規畫第二環快。產業則開發夏田、塗城產業園區，打造無人機製造中心，協助傳產導入人工智慧。

何欣純也提出大里聯合行政中心、擴大大里都市計畫，增加停車空間及公托；青年政策則鎖定五公頃大里菸葉廠，推動活化再利用，打造「台中版松菸計畫」。

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）昨天到東勢舊街市場拜票，鄉親熱情擁抱。 圖／江啟臣辦公室提供

江啟臣昨天由東勢市議員吳振嘉陪同，前往東勢舊街路本街市場拜票，沿途有民眾喊「凍蒜」、「加油」，也有鄉親上前擁抱並高喊「一定要當選」，一名八十六歲支持者還拿出多年珍藏的合照及競選小物為他加油，也有民眾隔街要求合影。

江啟臣延續前一天公布的「五項客家政策」，重申建設山城、振興客家文化與觀光。他表示，東勢具有客庄文化底蘊及農業實力，未來將從交通建設、農業升級及文化觀光帶動地方發展。

江啟臣說，多年來為山城爭取建設，每一步都不容易，但有鄉親作後盾，再困難也要突破。他指出，從國道四號豐潭段完工，到持續推動東豐快速道路，就是要打通交通瓶頸，讓鄉親出入更安全，也讓山城發展更有機會。