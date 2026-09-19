新北市長選情 改善生活空間 李四川、蘇巧慧交通政見比拚

新北市長選舉持續激戰，國民黨市長參選人李四川表示，捷運汐東線本來到東湖，未來他將推動延伸三站到舊宗站連接環狀線東環段，讓汐止可以到內湖，打通汐止的交通瓶頸。民進黨市長參選人蘇巧慧表示，未來會持續推動捷運萬大中和樹林線、五泰輕軌等進度。

李四川昨到汐止石橋頭福龍宮先參拜後參加公益慈善捐贈活動，廟方送上好彩頭預祝高票當選，李四川也向民眾致意拜票，不少鄉親力挺。

李四川說，汐止最重要的就是交通要改善，汐東線本來到東湖，他如果當選，將推動延伸三站到舊宗站連接環狀線東環段，讓汐止可以到內湖，也可以到台北市的信義計畫區接板南線，包括藍線、綠線都可以去做連接，這樣就可以打通汐止的交通瓶頸。

李四川表示，民生汐止線當初因為寧夏夜市，車站要開在哪裡有一點疑慮，在他離開台北市的時候站體大概都已經確定，所以他們也會來進行民生汐止線，年底他如果擔任新北市長，他跟蔣萬安市長一定會共同把捷運完成。

蘇巧慧昨展開宮廟行程，上午趕赴中和區連城路碧河宮，與新北市議員張維倩、張嘉玲，新北市議員參選人張志豪參加「中和土地公遶境祈福嘉年華」祈安典禮。

蘇巧慧表示，新北廿九區都有不同的歷史脈絡與生活需求，未來在五股，她會持續緊盯國道一號改善工程進度，並大力推進五泰輕軌，加速完善區域交通路網；在中和，則要持續推動捷運萬大中和樹林線進度、積極推動都市更新，加速老舊街廓機能的改造，讓城市持續發展，改善新北市民的生活空間。

蘇巧慧昨天也發影片，近日邀英國在台辦事處代表包瓊郁一起到平溪爬山，藉此機會說明會將新北山城打造成「國際觀光新品牌」，成為外國人一生必訪城市。

聊到同樣熱愛登山的前總統蔡英文，蘇巧慧隔空發起挑戰，盼未來能一起在新北爬山。