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打造韌性花蓮 縣長參選人魏嘉賢、張峻、游淑貞提防災政見

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

九月廿一日是國家防災日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災將屆滿周年，縣長參選人紛提防災政見，無黨籍參選人魏嘉賢主張成立防災專責單位；無黨籍張峻提出為縣民投保一百萬元意外險；國民黨游淑貞走訪中區光復、萬榮鄉，提出「韌性花蓮」，強化防災能力。

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無黨籍魏嘉賢昨公布「安全向前」政見，主張成立跨局處專責防災單位，平時統籌防災政策、教育訓練、兵棋推演及跨局處協調，災害發生時可迅速整合人力、物資等，提升應變效率。

魏嘉賢團隊還提出「智慧防災數位儀表板」，將監視攝影機、水位、淹水感測、災害圖資、避難據點，及各鄉鎮市人力、資源整合在一個平台，規畫導入AI技術，協助進行災情判讀、風險預測、資源調度等，作為決策參考。

無黨籍張峻昨到吉安鄉慶豐社區關懷長者，他表示，全縣十三鄉鎮市，現有新城、秀林、萬榮、豐濱、瑞穗、卓溪及富里由公所為鄉民投保團體意外險，最高保障十五萬到四十萬元。

他認為，縣民保障不應有落差，若當選將由縣府為縣民投保最高一百萬元意外險，為每個家庭增加基本保障，減輕壓力。

國民黨游淑貞近日走訪光復、萬榮鄉，她認為，馬太鞍溪應從單點工程提升為全流域治理，從上游監測、中游疏濬到下游堤防、橋梁等，建立完整風險管理機制。

另提出「萬榮希望工程」，主張從交通醫療、特色產業、文化觀光、青年返鄉到防災韌性，分階段推動，並提出「韌性部落」觀念，導入科技監測、衛星通訊及族語防災通報，培訓部落自主防災隊伍等，一旦災害造成道路、通訊中斷等，可提升自主應變能力。

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