新北選戰攻防再升溫！藍營指控蘇貞昌過往行徑 蘇巧慧陣營強烈回擊

新北市長選戰戰火持續升級。國民黨發言人、新北市議員呂家愷今天引述民進黨籍前台北縣長尤清自傳內容，指控前行政院長蘇貞昌過往作風霸道；對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選總部發言人馬亨亨．夷將隨即發表聲明強烈駁斥，痛批藍營扭曲事實、進行低劣政治攻擊。

呂家愷今提出尤清自傳「睠睠懷顧：台北縣政府的那些年」翻攝照片指出，1997年蘇貞昌就任台北縣長當天，即要求尤清於三天內遷出縣長官邸，理由是就讀台大的女兒欲舉辦耶誕晚會。按時間推算，蘇巧慧當時正好就讀台大。

呂家愷質疑，依規定卸任首長得續住官舍兩個月，蘇貞昌的要求極不合理。自傳中更提及「耶誕夜縣長官舍一片漆黑」，顯示當晚根本未舉辦派對。他痛批蘇貞昌以此為由逼走奉獻多年的老縣長，不僅態度強硬，更是公開羞辱同黨前輩。

針對藍營指控，蘇巧慧競總發言人馬亨亨．夷將今回應表示，相關新聞均有跡可循，所謂「耶誕晚會」純屬子虛烏有。尤清前縣長過去不僅公開感謝蘇貞昌將其規劃的新板特區建設得當，目前亦全力支持蘇巧慧參選。

馬亨亨．夷將批評，藍營重提舊聞並加以扭曲，相關發言人的公信力與格調社會自有公評。針對日前媒體報導蘇貞昌打斷國民黨參選人李四川致詞一事，他澄清蘇貞昌當天係於表定時間進場，並禮貌性向李四川打招呼與加油，屬正常社交互動，卻遭藍營側翼刻意曲解。

馬亨亨．夷將強調，選戰應回歸政見、執行力與溝通能力之實質比較，而非以扭曲事實的方式進行政治操作。

國民黨新北市議員呂家愷今提出尤清自傳「睠睠懷顧：台北縣政府的那些年」翻攝照片指出，1997年蘇貞昌就任台北縣長當天，即要求尤清於三天內遷出縣長官邸，理由是就讀台大的女兒欲舉辦耶誕晚會。圖／呂家愷提供