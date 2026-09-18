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沈伯洋掃夜市吸引人潮 酸蔣萬安「Hot pot」會燙傷：洋流是溫暖的

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋從景文街走到集應廟前，受到人群簇擁。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋從景文街走到集應廟前，受到人群簇擁。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長沈伯洋今晚到景美夜市掃街，吸引滿滿人潮，100公尺的進場就走了近10分鐘。沈伯洋致詞時說，希望能帶給商圈經濟效益，也能聽到攤商、市民們意見；他強調「洋流」是溫暖的不會燙傷人，「燙傷人的是『Hot pot』」。

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沈伯洋今天晚間到景美夜市掃街，活動在晚間7時20分開始前，現場擠滿支持者，沿途發放自製競選小物發放。活動出發地點是在集應廟前，沈伯洋一到場就被民眾簇擁，從景文街到集應廟短短100多公尺，走了近10分鐘。

媒體問到有關近期洋流被藍營稱是動員暗樁、洋流外溢可望突破陳水扁選台北市長時的45％。沈伯洋先向群眾問說，是暗樁的舉個手，隨後表示癟人怎麼看待都是他們的事，但重要的來到這邊的民眾是希望台北市改變；掃街時也希望聽取攤商、市民想法，做出更符合市民的決策。

沈伯洋說，對他來講沒有外溢不外溢問題，覺得像是真正洋流，是環繞整個台灣。至於阿扁防線，沒有哪種防線問題，贏下台北市長就是要超過50％。

媒體也問到，政論節目「新聞面對面」主持人謝震武說，希望沈伯洋和台北市長蔣萬安能上節目直球對決。沈伯洋還沒回應，現場民眾大喊「願意！」沈說，大家幫忙回答，他當然沒有問題，今天晚上就可以，直播也可以，準備隨時赴約。

隨後，沈伯洋致詞表示，今天到景美夜市，希望能帶給商圈經濟效益，最長遠還是希望能當上市長，才能讓商圈更加活絡。大家稍後也會到夜市內用餐，過程中也可以和攤商聊聊最近有什麼需要改進等，大家幫忙蒐集意見。

沈伯洋也說，洋流是溫暖的，不會燙傷人，且能夠帶來漁獲。「如果今天熱到會燙傷人，那就不是我們的原意，燙傷人的應該是『Hot pot』。」同時也希望台北隊能夠溫暖、有自信、變成驕傲的洋流，再帶到台北市每個角落。

媒體人王時齊為大安文山選民，帶著名牌包給沈伯洋簽名。記者邱書昱／攝影
媒體人王時齊為大安文山選民，帶著名牌包給沈伯洋簽名。記者邱書昱／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋從景文街走到集應廟前，受到人群簇擁。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋從景文街走到集應廟前，受到人群簇擁。記者邱書昱／攝影

集應廟前廣場人潮。記者邱書昱／攝影
集應廟前廣場人潮。記者邱書昱／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

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