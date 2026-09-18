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攤商貼「洋流」標語遭逼撤？ 沈伯洋：市場處引錯法條

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今晚到景美夜市掃街拜票。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今晚到景美夜市掃街拜票。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長沈伯洋近期走訪夜市攤商，「洋流」引起不小話題，不過，近期被發現夜市攤商貼有洋流標語，遭北市府市場處依「行政中立」要求撤下。市場處說明，競選旗幟或廣告物設置於公有用地，依法將移除。沈伯洋今晚受訪表示，市場處引用錯條文，後續可能將再函釋，看北市府怎麼說。

2026九合一選舉

民進黨北市議員林亮君表示，政論節目中爆料，有夜市攤商貼「洋流標語」遭到警告，更秀出蔣市府發給夜市管委會的公文，上面寫道要求攤商「行政中立」更傳出市府回應「列管」也屬公有攤商，這根本是變相查水表，恐嚇攤商。

林亮君表示，公文發函的對象是饒河街夜市，屬性就跟中山大同的寧夏夜市、延三夜市、雙城街夜市也一樣，在法規上叫做「攤販集中場」，跟「公有」完全是天差地遠。不僅法律規範不同，甚至台北市政府市場處自己也是分為「公有零售市場科」與「攤販科」。

她說，再者無論攤商是在公有市場還是夜市擺攤，怎麼會變成要遵守「行政中立」呢？台北市政府根本是惡意誤導小市民。蔣市府不僅是變相查水表恐嚇市民，更是擴權濫權，把市民當成是市長的細漢。

對此，市場處回應，依「公職人員選舉罷免法」規定，道路、公園及其他公共設施或公共用地，不得懸掛或插設競選旗幟、布條等廣告物，市府列管輔導的攤販集中場（區）亦應依法辦理。

市場處說，因此，若競選旗幟或廣告物設置於公有道路、公共設施或公共用地，市府將依法請懸掛者移除；至於攤販個人的攤車、衣帽、口罩等私人物品，則不在限制範圍內，市府從未禁止攤販個人使用或穿戴競選相關物品。相關規範十分明確，請勿混淆或以訛傳訛。

沈伯洋今受訪表示，今天有去了解，的確台北市市場處有針對不少市場、夜市發函，但「公職人員選罷法」52條是規定在第三項不是第二項，市場處引錯條文，再者提到行政中立，但52條第3項不是在講行政中立，那是第二次錯誤，但是無論如何選舉期間會有一定規範，選罷法之外，台北市府也有自己規範。

他說，所以應該從這規範告訴大家，旗幟要怎麼樣，主要是安全問題，像是旗幟會用到別人，這更應該要去注意，猜測後續還會再函釋，後續看台北市府怎麼說。

2026九合一選舉 新北市選舉 沈伯洋 攤商 市場 標語 林亮君

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