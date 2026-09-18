蔣萬安高雄行程曝光 參加完鳳山造勢要跟柯志恩去逛六合夜市

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大造勢明天下午在鳳山登場，邀請台北市長蔣萬安及新北市長參選人李四川等重量級嘉賓到場助講。柯志恩辦公室也預告，蔣萬安除了參加造勢活動之外，柯志恩將當東道主，晚間6時30分帶著蔣萬安前往六合夜市大啖高雄美食。

柯志恩競辦指出，「大風起！柯志恩高雄勝利大會」下午3時30分在高雄捷運鳳山西站（市議會）2號出口處空地舉辦，邀請歌手向蕙玲、施文彬到場演唱，蔣萬安、李四川與柯志恩將在4時45分大進場。

柯志恩說，明天鳳山造勢結束後，她將帶蔣萬安一起到六合夜市逛街、吃小吃。

此外，明天台北市長參選人沈伯洋也要來高雄幫賴瑞隆站台造勢，柯志恩以四年前陳其邁曾對她說過的「來者是客」回贈沈伯洋。

柯強調，不管是洋流還是什麼流，只要願意到高雄消費，都是第一流，所以歡迎大家來高雄玩、到附近商家消費，刺激高雄經濟。