萬安旋風PK洋流…沈伯洋明替賴瑞隆站台 他酸：台北市都不顧了？

台北市長蔣萬安明天將南下高雄市，替國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，同時民進黨台北市長參選人沈伯洋明也赴高雄參加賴瑞隆舉辦的造勢活動。藍營人士指出，蔣萬安目前是藍軍「最強母鷄」，赴外縣市輔選，也能帶起台北市的選情和藍軍士氣。

選戰漸升溫，蔣萬安明天選舉行程滿檔，明天上午先參加客家後援會成立，再深入綠營票倉，參加大同區後援會成立大會，透過基層動員，加強綠營選區的陸戰。

國民黨台北市議員詹為元指出，沈伯洋5月宣布參選以來，去了美國，又去日本，現在連台北市都不顧了嗎？對於參選人去外縣市，他舉自己松山信義選區為例，在新人時候，他也花了整整一年半的時間跑，台北市這麼大，沈伯洋不到半年，卻一直離開台北市，到底對台北市夠不夠了解？夠不夠深入？這其實是台北市民對他最大的疑問。

至於蔣萬安，詹為元說，台北市政團隊很完整，市長歷經了一任，歷練相對完整，台北市政府優秀的公務人員，第一時間事件的緊急處理，都有一定的經驗，加上蔣萬安市長是爭取連任，畢竟對國民黨而言，目前是最強母雞，蔣萬安能把其他縣市的選舉士氣帶起來，反過來也會帶動台北的選舉熱度和台北的氣勢。

藍營人士也說，只要是休假時間，蔣萬安常去外縣市輔選，藍營基層都樂觀其成，因為去外縣市輔選，包括雙北市，是會相互加成的效應，連沈伯洋都去高雄，蔣萬安南下輔選，更理所當然。