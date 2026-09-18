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謝典霖效應！台中議員江和樹「連送水都停」曝參選人恐慌了：怕被抓去問

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹說，他現在連往年中秋慰問守望相助隊送泡麵當點心，今年都不敢送，全都收回來了。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹說，他現在連往年中秋慰問守望相助隊送泡麵當點心，今年都不敢送，全都收回來了。圖／江和樹提供

中秋節將至，全台各地社區陸續籌辦中秋晚會、廣邀地方民代捐摸彩品，卻因選戰升溫及彰化縣議長謝典霖涉案風波，掀起「撤贊助、追禮品」潮。民眾黨台中市議員江和樹說，他到年底有12場親子活動全取消、中秋到廟煮麻油雞、炒麵、慰問守望相助隊送泡麵、送車路跑送水等也取消，連今晚中秋晚會摸彩品也全部拿回來，基層參選人陷入恐慌，很怕會被抓去問。

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「這次從謝典霖涉案風波以來，我們的參選人會怕嗎？當然會怕！」江和樹強調，他每年都會中秋關懷守望相助隊，並提供泡麵作為夜班點心，平時送車或慢跑活動會準備舒跑或水給民眾解渴，但如今全部都不敢送，全都收回來，連水也都全部收回來。

江和樹坦言，他辦活動多年，往年摸彩品上也僅印有「市議員江和樹」字樣，並未寫上「懇請連任支持」，純粹是為了共襄盛舉，早期觀念也認為拿錢買票才算賄選。然而現在送東西就可能被指控存在「對價關係」，讓基層參選人陷入恐慌。

江和樹向選委會及執法單位喊話表示，希望能明確規定「範圍與標準到底是多少？」日本選舉時對於經費上限與規範非常固定，超過即認定為賄選，這種明確的機制他非常支持。他懇請執法單位講清楚、說明白，給予守法的參選人明確遵循依據，避免基層陷入無所適從的窘境。

2026九合一選舉 台中市選舉 江和樹 謝典霖 中秋節

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