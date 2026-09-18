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柯文哲嘉市輔選最後1天 陪張啓楷邀王美惠辯論：政見對決

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰，藍白合共推的市長參選人張啓楷獲民眾黨前主席柯文哲南下輔選，為期1周輔選行程最後一天。下午柯文哲陪同張啓楷展開車隊掃街。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰，藍白合共推的市長參選人張啓楷獲民眾黨前主席柯文哲南下輔選，為期1周輔選行程最後一天。下午柯文哲陪同張啓楷展開車隊掃街。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫，藍白合共推的市長參選人張啓楷民眾黨前主席柯文哲南下輔選，為期1周輔選行程最後一天。下午柯文哲陪同張啓楷展開車隊掃街，出發前接受媒體訪問，柯文哲談到這幾天在嘉義市的選情觀察，張啓楷再次向民進黨市長參選人王美惠喊話，希望雙方直接進行多場公開辯論

2026九合一選舉

柯文哲表示，這次在嘉義停留5天，主要目的就是「提高聲量」，讓更多嘉義市民認識張啓楷，也把張的優點推薦給市民。他表示，透過這段時間密集走訪、掃街及與民眾接觸，希望讓選民對張啓楷有更直接的認識。

張啓楷把選戰焦點拉回政見對決。他表示，與其花費大量資源做宣傳廣告，不如直接與王美惠面對面辯論，「多辦幾場」，透過公開辯論把兩人的政見、想法以及未來的執行方式攤開來談，讓市民直接比較。

張啓楷說，市長選舉最重要的就是讓選民知道候選人到底要做什麼，以及當選之後要如何執行，因此透過幾場公開辯論，可以直接把問題講清楚，不需要一直透過廣告宣傳，「不用在這裡講一大堆」。

由於現場有多家媒體採訪，張啓楷向媒體喊話，希望媒體扮演公共討論的平台，協助主辦市長候選人辯論會。他認為，嘉市長選舉不只是地方選舉，首次藍白合共推市長參選人的選戰，受到外界關注。選舉結果除牽動嘉市未來的發展，也成為外界觀察藍白合作成效的重要指標，甚至受到2028年總統大選布局關注，更需要讓市民透過公開辯論充分了解候選人政見。

張啓楷針對現任市長黃敏惠任內推動的福利政策表態。他表示，包括免費營養午餐，以及65歲以上長輩健保費補助等政策，如果他當選市長，將會持續延續實施。

嘉義市長選戰，藍白合共推的市長參選人張啓楷獲民眾黨前主席柯文哲南下輔選，為期1周輔選行程最後一天。下午柯文哲陪同張啓楷展開車隊掃街。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰，藍白合共推的市長參選人張啓楷獲民眾黨前主席柯文哲南下輔選，為期1周輔選行程最後一天。下午柯文哲陪同張啓楷展開車隊掃街。記者魯永明／攝影

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 柯文哲 王美惠 辯論 民眾黨

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