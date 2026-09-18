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謝典霖父子涉賄遭羈押 柯文哲籲司法勿雙標：請客到底怎麼變成貪汙？

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨創黨主席柯文哲。聯合報系資料照

彰化縣議長謝典霖因議會餐敘涉嫌賄選，與父親謝新隆遭法院裁定羈押禁見，母親鄭汝芬百萬元交保。案件延燒之際，民眾黨創黨主席柯文哲下午在嘉義市為市長參選人張啓楷車隊掃街前接受媒體訪問，談到此案時強調，自己並不了解案件全部事實，但從自身經驗出發，對台灣司法「完全沒有信心」，並呼籲司法不能有雙重標準。

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柯文哲表示，他並不知道謝典霖案件的詳細真相，但他認為，司法是國家最後一道防線，最重要的是取得人民信任，因此辦案標準必須一致，不能因為政黨不同而有所差異。他個人經驗來看，他對台灣司法「完全沒有信心」，因此他要強調的就是「司法不要雙標」。他表示，司法如果成為國家最後一道防線，就應該讓人民相信，不論任何人、任何政黨，只要涉及違法，都應該按照同樣的標準處理。

針對謝典霖涉議會餐敘賄選遭羈押，柯文哲說，從外界目前看到的情況來看，涉及的起點是餐敘、請客，但最後卻被檢方認定涉及投票行賄及其他罪嫌，因此他認為，相關法律標準究竟如何適用，應該向社會說清楚。

柯文哲進一步把問題拉到選舉制度。他表示，台灣過去不是沒有選舉，未來也不會沒有選舉，因此他要提醒民進黨，這次案件究竟要當成個案處理，還是未來所有選舉都採取同樣標準，應該把界線講清楚。

柯文哲強調，他並不是要替任何人背書，而是希望司法執法能夠一致，「不要雙標就好了」。他認為，只有把標準清楚化，才能避免外界質疑司法辦案受到政治因素影響。

張啓楷表示，案件應該依法處理，但他關切的是是否存在「兩個標準」，司法辦案應該依法、毋枉毋縱。這起案件最大的挑戰之一，就是司法標準必須一致。他質疑，選舉期間如果候選人或政治人物餐敘、宴客等行為，是否都應該按照相同標準調查，「難道只有謝典霖請客嗎？」他呼籲，未來如果其他政黨或候選人有類似行為，也應該依照同樣標準處理。

張啓楷表示，這是法治國家最基本的要求，希望檢調針對謝典霖案依法調查，但同時也應該讓社會清楚知道界線在哪裡，不能出現政黨不同、處理方式就不同的情況。台灣民眾對司法是非常不信任的。國際的評比司法獨立倒退是現在台灣最大的危機。

民進黨執政，人民不滿意度最高的也是司法。謝典霖案依法辦理，毋枉毋縱的同時，更大挑戰就是民進黨這段時間到底會不會有人請客？大家就拭目以待，民進黨請客一樣，不要司法碰到民進黨就轉彎。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 謝典霖 柯文哲 貪汙 司法

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