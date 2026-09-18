快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

「洋流」南下？ 柯文哲稱有火花非壞事 張啓楷喊話：可替王美惠助選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲在嘉義市輔選市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲在嘉義市輔選市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日接受資深媒體人王偉忠專訪，影片突破200萬人觀看，掀起「洋流旋風」，讓北市長選戰話題升溫。前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲在嘉義市輔選，被問到這股「洋流」，笑稱自己這幾天忙著跑嘉義，「沒有跟上台北的潮流」，但認為選舉出現一些火花「不是壞事」。

2026九合一選舉

柯文哲下午在嘉義市接受媒體訪問表示，自己這一周都在嘉義跑輔選行程，每天晚上回到住處都是「直接撲倒」，因此對台北這幾天發生的事情確實比較沒有掌握。對於沈伯洋聲量突然升高，柯文哲沒有評論沈伯洋個人表現，而是從選舉整體氣氛談起。他表示，目前感覺台灣選舉氣氛仍相對冷清，如果台北市長選戰因此出現一些火花，「不是壞事」。

柯文哲認為，選舉重點不只是投票當天，更重要的是競選過程中，各政黨及候選人把政見、理念說清楚，讓選民取得充分資訊，再由選民做出自己的選擇。不過，他也坦言目前並不清楚台北選情發展到什麼程度，還要等晚上回去後再「補課」。

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，公開喊話沈伯洋「歡迎來嘉義」。他表示，台北市長蔣萬安日前曾到嘉市為他助選，他觀察民眾對蔣萬安的反應相當熱烈；如今沈伯洋掀起所謂「洋流」，他也「非常歡迎」沈伯洋到嘉義助選，甚至喊話可以來替民進黨市長參選人王美惠助選。

張啓楷將焦點拉到他與沈伯洋在立法院的攻防，宣稱自己過去曾兩度與沈伯洋交鋒。第一項是黑熊學院接受美國在台協會（AIT）相關贊助；第二項則是立委赴中國大陸涉及黨政軍接觸的申報問題。關於黑熊學院接受美方資助一事，公開資料顯示，AIT曾證實提供贊助給包括黑熊學院在內的社會團體及非營利組織。

至於赴陸申報議題，立法院公報可見，沈伯洋過去在兩岸條例相關討論主張，民意代表赴中國大陸涉及接觸黨政軍等情形，也應有相應的申報規範。張啓楷認為，沈伯洋若真的走訪各地輔選，嘉義也是值得一來的地方，「我們可以把這兩筆帳好好清楚算一算」，將立法院攻防延伸到地方選戰。

民眾黨創黨主席柯文哲在嘉義市輔選市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲在嘉義市輔選市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 柯文哲 民眾黨 沈伯洋 王美惠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「洋流」尷尬了？沈伯洋台上致詞 台下傳出蔣萬安、李四川「凍蒜」

雙城論壇 沈伯洋：應在無政治前提下交流

柯志恩明鳳山辦造勢蔣萬安站台力挺 賴瑞隆拉沈伯洋「下海」拚人氣

感覺蘇貞昌拍肩沒惡意 被問洋流李四川回：新北比較有川流

相關新聞

謝典霖父子涉賄遭羈押 柯文哲籲司法勿雙標：請客到底怎麼變成貪汙？

彰化縣議長謝典霖因議會餐敘涉嫌賄選，與父親謝新隆遭法院裁定羈押禁見，母親鄭汝芬百萬元交保。案件延燒之際，民眾黨創黨主席柯文哲下午在嘉義市為市長參選人張啓楷車隊掃街前接受媒體訪問，談到此案時強調，自己並不了解案件全部事實...

沈伯洋幕僚發通知「成德市場在內湖」被疑不熟台北 網：錯3小時才更正

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日拜票動態頻繁，原訂今（18）日上午9點前往成德市場掃街，但幕僚發出的聯訪通知內容，竟將「成德市場」標示為內湖，讓人質疑團隊是否根本「不熟台北」，引發網友議論。

港都「北高合體」 柯蔣、賴沈周六拚人氣

高雄市長選舉這個周末進入短兵相接，國民黨市長參選人柯志恩明天在鳳山舉辦首場大造勢，邀台北市長蔣萬安組「北高連線」，民進黨市長參選人賴瑞隆昨也宣布，同日邀台北市長參選人沈伯洋來高雄進行「雙城匯流」，藍綠陣營南北合擊，預期將掀起高雄選戰高潮。

彰化議長謝典霖餐會涉賄收押 藍營：為什麼桃園黃世杰沒事？

彰化縣議長謝典霖被控用公帑輔選，調查後羈押禁見，政壇譁然。國民黨桃園市議員詹江村今指行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧在臉書發文，檢方隨即分案辦謝典霖一家，而他具狀告發民進黨桃園市長參選人黃世杰與農田水利署餐會涉賄至今沒下文...

柯文哲嘉市輔選最後1天 陪張啓楷邀王美惠辯論：政見對決

嘉義市長選戰升溫，藍白合共推的市長參選人張啓楷獲民眾黨前主席柯文哲南下輔選，為期1周輔選行程最後一天。下午柯文哲陪同張啓楷展開車隊掃街，出發前接受媒體訪問，柯文哲談到這幾天在嘉義市的選情觀察，張啓楷再次向民進黨市長參選人王美惠喊話...

「洋流」南下？ 柯文哲稱有火花非壞事 張啓楷喊話：可替王美惠助選

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日接受資深媒體人王偉忠專訪，影片突破200萬人觀看，掀起「洋流旋風」，讓北市長選戰話題升溫。前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲在嘉義市輔選，被問到這股「洋流」，笑稱自己這幾天忙著跑嘉義，「沒有跟上台北的潮流」，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。