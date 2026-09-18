「洋流」南下？ 柯文哲稱有火花非壞事 張啓楷喊話：可替王美惠助選

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日接受資深媒體人王偉忠專訪，影片突破200萬人觀看，掀起「洋流旋風」，讓北市長選戰話題升溫。前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲在嘉義市輔選，被問到這股「洋流」，笑稱自己這幾天忙著跑嘉義，「沒有跟上台北的潮流」，但認為選舉出現一些火花「不是壞事」。

柯文哲下午在嘉義市接受媒體訪問表示，自己這一周都在嘉義跑輔選行程，每天晚上回到住處都是「直接撲倒」，因此對台北這幾天發生的事情確實比較沒有掌握。對於沈伯洋聲量突然升高，柯文哲沒有評論沈伯洋個人表現，而是從選舉整體氣氛談起。他表示，目前感覺台灣選舉氣氛仍相對冷清，如果台北市長選戰因此出現一些火花，「不是壞事」。

柯文哲認為，選舉重點不只是投票當天，更重要的是競選過程中，各政黨及候選人把政見、理念說清楚，讓選民取得充分資訊，再由選民做出自己的選擇。不過，他也坦言目前並不清楚台北選情發展到什麼程度，還要等晚上回去後再「補課」。

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，公開喊話沈伯洋「歡迎來嘉義」。他表示，台北市長蔣萬安日前曾到嘉市為他助選，他觀察民眾對蔣萬安的反應相當熱烈；如今沈伯洋掀起所謂「洋流」，他也「非常歡迎」沈伯洋到嘉義助選，甚至喊話可以來替民進黨市長參選人王美惠助選。

張啓楷將焦點拉到他與沈伯洋在立法院的攻防，宣稱自己過去曾兩度與沈伯洋交鋒。第一項是黑熊學院接受美國在台協會（AIT）相關贊助；第二項則是立委赴中國大陸涉及黨政軍接觸的申報問題。關於黑熊學院接受美方資助一事，公開資料顯示，AIT曾證實提供贊助給包括黑熊學院在內的社會團體及非營利組織。

至於赴陸申報議題，立法院公報可見，沈伯洋過去在兩岸條例相關討論主張，民意代表赴中國大陸涉及接觸黨政軍等情形，也應有相應的申報規範。張啓楷認為，沈伯洋若真的走訪各地輔選，嘉義也是值得一來的地方，「我們可以把這兩筆帳好好清楚算一算」，將立法院攻防延伸到地方選戰。