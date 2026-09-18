台南綠營「示範區」 南科區4名議員採聯合競選、配票拚全上

民進黨台南市議員共提名32人，力拚席次過半，台南市第五選區涵蓋善化、新市、新化、安定、山上（南科區）應選5席，有7人競逐，現任5名議員全數爭取連任，其中民進黨占4席。副議長兼民進黨台南市黨部主委林志展表示，4名民進黨議員參選人已達成聯合競選共識，除合掛看板、共用宣傳車，也將採出生月份配票方式，拚4人全部連任成功。

林志展表示，南科區是「示範區」，4名民進黨議員參選人未來會採取配票，一人分3個出生月份，原則上採連號方式分配，呼籲支持者依出生月份配票投票。他說，中央黨部也鼓勵各選區成立聯合競選團隊，各區參選人協調後再向中央黨部呈報，目標是拚議員席次過半，帶動整體選舉氣勢。

林志展指出，聯合競選主要考量4名參選人的選區相鄰，透過共同宣傳可減少看板及競選經費支出。規畫由4名議員參選人與市長參選人合照製作聯合看板，各選區原則設置1面，宣傳車則採1區1輛，費用由參選人平均分擔。希望透過聯合競選降低不必要的競選支出，也提升選舉水準。

從2022年選舉結果來看，第五選區當時民進黨拿下4席，林志展以1萬1820票、得票率14.58%為綠營最高票；余柷青1萬1109票、13.70%，李偉智1萬371票、12.79%，陳碧玉9772票、12.05%，4人均順利當選。

當年最高票由國民黨籍李文俊拿下，以1萬2391票、得票率15.28%居全區第一。李文俊曾任善化鎮長，在善化地區具有地方基礎，此次以無黨籍尋求連任。

其他參選人方面，無黨籍廖俊道2022年拿下8028票、9.90%，為落選頭；國民黨林全忠7725票、9.53%，無黨籍王清崎6662票、8.22%，民眾黨洪岳銘3198票、3.94%。

國民黨本次提名廖俊道及李佳蓉參選，廖俊道曾任新市區大營里長、大營社區發展協會理事長，2022年以無黨籍參選、以些微差距落選，李佳蓉曾擔任永康區市議員林燕祝特助逾8年，此次回到故鄉新化參選，力求突圍。