澎湖離島交通問題 縣長參選人提海空發展補貼優惠

台澎交通問題，成為澎湖縣長選舉最重要政見之一，各縣長參選人紛紛提出機場升級、機位保障制度與機位折扣延伸至18歲等措施，讓鄉親民眾達到想飛就有票，回家的路更輕鬆願景。

民進黨吳淑瑾提出台澎機位保障制度和積極促成第3家航空公司投入離島航線，現有的機票3.5折優惠延伸至18歲，讓澎湖鄉親想飛就有票。

國民黨陳振中則提出機、船票費用，一般居民交通補貼提高至5成；設籍澎湖學生、65歲以上長者及身心障礙鄉親，優惠至2.5折，並推動立法，經費由中央補助，讓澎湖人都能享有穩定、長期、可預期的交通保障。

無黨籍葉竹林除延續現有的政策措施外，則喊出澎湖空港升級，打造國際級機場，讓觀光人流和商機再次活絡澎湖。台聯黨周倪安也提出改善澎湖海空交通、澎湖機場國際化、澎湖鄉親機位保留機制。

無黨籍許智富則提出修改離島建設條例，把回家機位優先留給澎湖鄉親，分發或派在澎湖服務的軍公教人員，不遷戶籍比照離島居民票價。