台東選戰從鄉間巷弄到防災現場 吳秀華、陳瑩分談地方需求與韌性台東

台東縣長選戰持續升溫，國民黨參選人、縣議長吳秀華近日走訪關山鎮德高里，騎乘電動車穿梭鄉間巷弄，逐戶與居民交流；民進黨參選人、立委陳瑩則陪同總統賴清德視導國家防災日大規模震災救災動員演練，從演練現場所見，提出強化台東防災韌性的構想，兩人分從基層走訪及防災議題談地方發展。

吳秀華表示，德高里住家分布較為分散，因此特別騎電動車深入巷弄，沿途停下來與居民聊天、問候，了解交通、生活環境及地方建設等實際需求。不少居民看到她騎車現身，也熱情揮手打招呼，互動熱絡。

吳秀華指出，走進村里、與居民面對面，是了解地方最直接的方式，尤其有些巷弄車輛不易進入，透過電動車可以更深入居民日常生活的場域。她說，台東珍貴的不只是山海景觀，更重要的是生活在這片土地上的居民，地方建設與發展應從居民需求出發，透過持續走訪蒐集意見，作為後續政策規畫參考。

另一邊，陳瑩陪同賴清德視導震災演練後表示，這次模擬花東縱谷斷層發生規模7.3強震，包含道路中斷、建物倒塌、大量傷患，以及偏鄉、部落可能成為孤島等情境，讓她思考台東未來應具備什麼樣的防災能力。

陳瑩表示，防災不應只著重災害發生後如何救援，更重要的是災害發生前就做好準備。她在演練現場特別注意行動廚房、乾燥即食米飯及淨水處理設備，認為當道路中斷、水電停止、外援物資無法即時進入時，這些設備都可能成為地方維持基本生活的重要備援。

她指出，台東有偏遠部落及綠島、蘭嶼等離島，未來防災規畫不能只盤點設備及物資數量，還要確認道路中斷後物資能否送達、停電時設備能否運作、供水中斷時是否有替代水源，以及通訊中斷後部落及離島如何對外求援。

陳瑩表示，未來希望整合道路、橋梁、醫療、消防、通訊、能源、糧食及飲用水等資源，與中央、鄉鎮市公所、村里及部落合作，依南迴、東海岸、縱谷及離島不同特性，建立區域防災體系，提升地方自主維生能力。她強調，防災與生命安全沒有藍綠之分，希望讓台東面對重大災害時，有能力保護自己、照顧彼此。