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花蓮天災多…魏嘉賢提智慧儀表板主張專責防災 張峻要為縣民保意外險

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢在國家防災日前夕，提出「安全向前」政策，主張來推動「專責組織＋科技治理」，主動防災。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢在國家防災日前夕，提出「安全向前」政策，主張來推動「專責組織＋科技治理」，主動防災。記者王燕華／攝影

9月21日是國家防災日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災也將屆滿周年，縣長參選人提出防災政見，魏嘉賢主張成立防災專責單位，並建置「智慧防災數位儀表板」主動防災；張峻提出為縣民投保100萬元意外險，面對天災意外等突發風險，提供基本保障。

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花蓮近年地震、颱風、洪災頻繁，防災成為參選人政見主軸。無黨籍魏嘉賢今天提出「安全向前政策」，記者會前還邀請曾投入第一線防救災工作人員到場，向他們表達敬意。

魏嘉賢說，花蓮處在天災高風險地區，面對地震、颱風、土石流、堰塞湖、道路中斷等不同型態災害，應將防災納入日常城市治理，不是災害來臨才啟動。目前防災相關業務分散不同局處，義警消、巡守隊等民力分屬不同管理體系，他主張成立跨局處的專責防災單位，平時統籌防災政策、教育訓練、兵棋推演及跨局處協調，災害發生時可迅速整合人力、物資等，提升應變效率。

妥善運用科技也是提升防災的重要一環，魏嘉賢團隊提出「智慧防災數位儀表板」，將監視攝影機、水位、淹水感測、災害圖資、避難據點，及各鄉鎮市人力、資源整合在一個平台上，規畫導入AI技術，協助進行災情判讀、風險預測、資源調度等，作為決策參考。

無黨籍參選人張峻今天到吉安鄉慶豐社區長照據點關懷長者，提出為全民投保100萬元意外險的政見。

張峻說，全縣13鄉鎮市，現有新城、秀林、萬榮、豐濱、瑞穗、卓溪及富里共7個鄉，由公所為鄉民辦理團體意外險，最高保障約15萬元到40萬元，他認為，縣民保障不應有落差，若當選時，將由縣府為設籍的縣民投保最高100萬元意外險。

他強調，這項政策最重要目的，是面對地震、颱風、豪雨及交通意外等突發風險，為每個家庭增加基本保障，減輕壓力，他也會以「花蓮福利縣、全民安全城」為目標，從長輩照顧、家庭保障到防災整備，建立完整的安全網絡。

國民黨參選人游淑貞日前到光復拜票，對於光復鄉歷經洪災，她指出，馬太鞍溪應從單點工程提升為全流域治理，從上游監測、中游疏濬到下游堤防、橋梁等，建立完整風險管理機制。

游淑貞也提出，未來將以「產業再生、青年回流、文化加值、觀光串聯」四大主軸，協助光復市場與店家數位轉型、品牌升級，推動農產加工及產地行銷，前端把治水防災做好，後端也要帶動產業振興。

無黨籍花蓮縣長參選人張峻（中）今天到吉安鄉慶豐村長照據點關懷長輩，提出為縣民投保100萬元意外險的政見。圖／張峻競選辦公室提供
無黨籍花蓮縣長參選人張峻（中）今天到吉安鄉慶豐村長照據點關懷長輩，提出為縣民投保100萬元意外險的政見。圖／張峻競選辦公室提供

無黨籍花蓮縣長參選人張峻（左）今天到吉安鄉慶豐村長照據點關懷長輩，提出為縣民投保100萬元意外險的政見。圖／張峻競選辦公室提供
無黨籍花蓮縣長參選人張峻（左）今天到吉安鄉慶豐村長照據點關懷長輩，提出為縣民投保100萬元意外險的政見。圖／張峻競選辦公室提供

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞日前走訪光復鄉拜票。圖／游淑貞競選辦公室提供
國民黨花蓮縣長參選人游淑貞日前走訪光復鄉拜票。圖／游淑貞競選辦公室提供

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢（中）在國家防災日前夕，向第一線救災人員致敬，並提出「安全向前」政策。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢（中）在國家防災日前夕，向第一線救災人員致敬，並提出「安全向前」政策。記者王燕華／攝影

2026九合一選舉 花蓮縣政府 魏嘉賢 張峻 游淑貞

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