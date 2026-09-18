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陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 「吸票機」交棒民進黨力保4席陷苦戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員第8選區（中西區、北區）民進黨提名參選人林建南，喊出守住「陳怡珍這一席」。圖／林建南提供
台南市議員第8選區（中西區、北區）民進黨提名參選人林建南，喊出守住「陳怡珍這一席」。圖／林建南提供

九合一選戰倒數71天，台南市議員第8選區（中西區、北區）11位登記參選搶6席，其中立委陳亭妃妹妹陳怡珍未尋求連任，她是超級「吸票機」，本屆得票1萬7千多票，民進黨提名4人選情非常激烈，陳怡珍的選票流向備受矚目，民進黨台南市黨部主委林志展說，不排除採取聯合競選，爭取4席全上。

2026九合一選舉

林建南今天在50多位鄉親陪同下，在西門路競選總部發表「守住陳怡珍這一席」參選宣言，並全面更新40面與市議員陳怡珍合體的選舉看板。林建南強調，唯有守住陳怡珍這一席，才能捍衛民進黨在第8選區既有4席，守住陳怡珍這一席，是他的唯一使命首要目標。

台南市議員第8選區應選6席，民進黨籍4連霸市議員陳怡珍全力協助胞姊陳亭妃衝刺台南市長選舉，宣布不爭取連任，本屆拿下的1萬7千多張選票，成了各方欲爭取的對象，該選區初估至少要逾9千票才有當選機會。陳怡珍目前擔任市黨部執行長及陳亭妃執行總幹事，陳怡珍表示，各選區都在整合中。

該選區有議長邱莉莉及沈震東交棒弟弟沈震南尋求連任，被視為選情較穩定，周嘉韋和林建南力拚雙雙當選；國民黨有許至椿、蔡宗豪爭取連任，另提名謝龍介執行長童小芸，要搶回第3席，民進黨台南市黨部將開會研擬，不排除聯合競選，力保原有4席。

民進黨台南市長參選人陳亭妃與第8選區4名提名市議員參選人聯合看板。圖／林建南提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃與第8選區4名提名市議員參選人聯合看板。圖／林建南提供

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 議員 民進黨

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