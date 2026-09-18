沈伯洋幕僚發通知「成德市場在內湖」被疑不熟台北 網：錯3小時才更正

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日拜票動態頻繁，原訂今（18）日上午9點前往成德市場掃街，但幕僚發出的聯訪通知內容，竟將「成德市場」標示為內湖，讓人質疑團隊是否根本「不熟台北」，引發網友議論。

原PO在Threads發文稱，沈伯洋幕僚發文後，過了約3個小時才發現「成德市場」不在內湖，而是在南港，質疑團隊對台北市行政區的熟悉程度。台北市公有成德市場地址為台北市南港區同德路100號，行政區確實屬於南港區。

而沈伯洋今日上午也確實前往南港成德市場掃街，與攤商及買菜民眾互動、握手及合照；相關活動也延續前一晚在南港舉辦的「市長，你給我聽好了」活動。

貼文曝光後，有網友認為行政區標示錯誤確實應該注意，留言「重作扣錢」、「承德市場？」；也有人認為只是單一疏漏，反問「這樣就見獵心喜？」、「連這也能拿來講」。

但仍有網友批評既然要選台北市，熟悉行政區應是基本常識，質疑沈伯洋競選團隊「到底有多不熟台北」、「難怪提出的政見都讓人想笑」，也有人反過來質疑批評者反應過度，留言「所以？」、「啊怎樣嗎」。