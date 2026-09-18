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蘇巧慧今赴中和碧河宮祈福 提建設願景推動都市更新

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天趕赴中和區連城路碧河宮，與新北市議員張維倩、張嘉玲，新北市議員參選人張志豪參加「中和土地公遶境祈福嘉年華」祈安典禮。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天趕赴中和區連城路碧河宮，與新北市議員張維倩、張嘉玲，新北市議員參選人張志豪參加「中和土地公遶境祈福嘉年華」祈安典禮。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天展開宮廟行程，上午趕赴中和區連城路碧河宮，與新北市議員張維倩、張嘉玲，新北市議員參選人張志豪參加「中和土地公遶境祈福嘉年華」祈安典禮。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，中和本周六即將舉辦土地公遶境祈福年華，是土地公的大日子，很高興今天能到中和碧河宮與鄉親一起參拜祈福，感受地方熱鬧的節慶氣氛。她也祈求福德正神庇佑新北風調雨順、合境平安，所有市民朋友平安健康。

蘇巧慧一到中和碧河宮也受到民眾熱烈鼓掌歡迎，蘇巧慧指出，每年的中和土地公文化祭，結合神尊遶境、藝文展演及特色市集等豐富活動，是在地一年一度的宗教文化盛事。蘇巧慧強調，未來她不但會加速推動都市更新與各項地方建設，同時更要保存當地珍貴的傳統文化與特色，兼顧現代化生活機能與文化傳承，讓市民朋友安居樂業。

蘇巧慧表示，新北29區都有不同的歷史脈絡與生活需求，未來在中和會持續推動捷運萬大中和樹林線進度、積極推動都市更新，加速老舊街廓機能的改造，讓城市持續發展，改善新北市民的生活空間。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天趕赴中和區連城路碧河宮，與新北市議員張維倩、張嘉玲，新北市議員參選人張志豪參加「中和土地公遶境祈福嘉年華」祈安典禮。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天趕赴中和區連城路碧河宮，與新北市議員張維倩、張嘉玲，新北市議員參選人張志豪參加「中和土地公遶境祈福嘉年華」祈安典禮。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天趕赴中和區連城路碧河宮，與新北市議員張維倩、張嘉玲，新北市議員參選人張志豪參加「中和土地公遶境祈福嘉年華」祈安典禮。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天趕赴中和區連城路碧河宮，與新北市議員張維倩、張嘉玲，新北市議員參選人張志豪參加「中和土地公遶境祈福嘉年華」祈安典禮。記者王長鼎／攝影

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