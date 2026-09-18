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彰化議長謝典霖餐會涉賄收押 藍營：為什麼桃園黃世杰沒事？
彰化縣議長謝典霖被控用公帑輔選，調查後羈押禁見，政壇譁然。國民黨桃園市議員詹江村今指行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧在臉書發文，檢方隨即分案辦謝典霖一家，而他具狀告發民進黨桃園市長參選人黃世杰與農田水利署餐會涉賄至今沒下文，控訴「司法雙標」，諷台灣司法落後宛如印度、奈及利亞等第三世界國家。
詹江村表示，農田水利署桃園管理處今年8月舉辦「115年度地方農耕供水交流活動」，與各地農會幹部與農事人員聯誼交流，桃管處長黃華煌，在台上批評桃園市長張善政做不好，又大力吹捧黃世杰，甚至帶領眾人高呼「凍蒜」口號，會後還有價值300多元的雞蛋禮盒，此情已非單純行政不中立。
詹江村說，司法單位僅憑吳音寧臉書指控就分案調查約談謝典霖及謝的父母，訊後聲押謝父子二人，另諭知謝母100萬元交保。反觀桃園黃世杰與農水署，不僅有照片、有影片，影片還錄到農水署幹部帶頭喊凍蒜，他8月10日也聘請律師到桃園地檢署按鈴告發，卻絲毫無進度，明顯雙標，「這是什麼司法？印度司法嗎」。
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