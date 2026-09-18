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拚9連霸議員贈「背包」給黃偉哲 感謝8年付出、盼交棒美好台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳秋萍今天市政總質詢贈送市長黃偉哲背包，期勉他即將卸下市政重擔，將美好的台南交棒給下一任市長。記者吳淑玲／攝影
台南市議員陳秋萍今天市政總質詢贈送市長黃偉哲背包，期勉他即將卸下市政重擔，將美好的台南交棒給下一任市長。記者吳淑玲／攝影

台南市議員陳秋萍今天進行本屆最後一次市政總質詢，也是市長黃偉哲8年任內最後一次赴議會備詢。陳秋萍在議場感性致詞，感謝黃偉哲8年來為台南市政的辛勞與付出，期勉即將卸下市政重擔，將「美好的台南」交棒給下一任市長。

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陳秋萍也說，從政擔任市議員33年來「初心不變」，未來4年將持續監督市政、為永康爭取建設。陳秋萍將尋求9連霸。

陳秋萍表示，未來將延續過去的行動力，聚焦永康交通、治水、教育及生活環境，讓永康交通更順暢、治水更完善、教育更優質、生活更幸福。

在基層建設及體育發展方面，陳秋萍肯定黃偉哲推動永康全民運動館的魄力，經費一路追加至2億元，且全數由市府自籌。她要求體育局加強管考，確保運動場館、特色遊戲區及既有籃球場環境改善，都能如期如質完成。

針對0822豪雨造成的積淹水，陳秋萍表示，雖然豪雨仍造成民眾生活不便，但與過去相比，淹水深度變淺、影響面積縮小，退水速度也明顯加快。她慰勉水利局人員日夜搶災之餘，也要求持續依降雨數據及災情滾動檢討，找出積淹水熱點癥結，加速推動永康區9項尚未完成的治水工程。

在警政安全方面，陳秋萍則關注警用電動機車換電系統，指出目前使用PBGN、Ionex等不同系統，要求警察局盤點各區警用機車配置及換電站營運狀況，並提出短、中期解方，包括要求廠商建置「警用／公務專屬微型換電站」，避免基層員警出現「有車無電可換」情況。

她另要求市府全面檢討各派出所防撞設施，統一規畫具備安全防護及夜間警示功能的升級版防撞柱，並融入台南識別及文化意象，在提升派出所安全的同時，也兼顧城市特色。

2026九合一選舉 台南市選舉 議員 黃偉哲

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