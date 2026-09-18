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親子活動檢舉風波延燒 綠營蔡怡萱宣布明親子活動喊卡

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
原訂於9月19日登場的「怡起童欣・萱轉后豐」系列親子活動，主辦人、市議員參選人蔡怡萱今日忍痛宣布取消活動。圖／蔡怡萱提供
原訂於9月19日登場的「怡起童欣・萱轉后豐」系列親子活動，主辦人、市議員參選人蔡怡萱今日忍痛宣布取消活動。圖／蔡怡萱提供

台中市近期傳出多位市議員參選人原訂舉辦系列親子活動，相繼宣布取消或緊急喊卡。原訂於9月19日登場的「怡起童欣・萱轉后豐」系列親子活動，主辦人、市議員參選人蔡怡萱今日忍痛宣布取消活動。蔡怡萱團隊表示，受到近日發生的選情新聞事件波及，不希望原本單純的親子活動遭模糊焦點，造成人心惶惶，經團隊審慎評估後決定取消。

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蔡怡萱表示，近期其他選區選情新聞引發社會關注，為避免在此敏感時點舉辦活動，造成不必要的政治聯想、誤解與爭議，即使活動前期已投入許多心力籌備，仍決定忍痛取消。

對於活動臨時取消，蔡怡萱也向已報名及期待參與的親子家庭、協助籌備的工作夥伴與相關單位致歉。

近幾年來，許多地方議員習慣透過舉辦氣球表演、吹泡泡、兒童劇團或戶外親子活動，拉近與選民距離，深受年輕家長歡迎。

據了解，此波「取消潮」主要源於近期頻繁接獲「民眾」向主管機關或選委會檢舉，指稱活動涉嫌違規，導致多名議員選擇停辦以避開爭議。

隨著多場活動相繼取消，地方不少家長對此感到可惜，期盼地方活動能回歸公益與市民福利本質，減少無謂的政治操作與惡意檢舉。

2026九合一選舉 台中市選舉 親子 議員

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