竹北水岸市集再交火 鄭朝方團隊反擊：議員應去監督縣府審查2年

新竹縣竹北市東區市場成選戰攻防焦點。縣議員林碩彥批工程預算暴增、期程延宕，籲任期交接前勿倉促發包。民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方競辦發言人羅子淮今反擊，議員若質疑公所建設，不妨參選市民代表，更應監督縣府為何行政審查耗時近2年，別只隔空指責。

竹北市東區市場在鄭朝方任內重新規畫為「竹北水岸市集 River Bank 1」，林碩彥今批評，工程經費由原約5.5億增加至近14億，並質疑公所行政量能、交通衝擊及任期交接前發包風險，要求公開原案解約相關支出並重新檢視工程。

羅子淮表示，若議員對竹北市公所同仁行政作為有疑義，應回到制度與權責理性討論；若認為基層公所推動建設存在問題，也可以思考參選竹北市民代表，實際參與地方自治工作，「否則隔空指責，終究只是政治口水，無助於問題解決」。

他指出，縣議員主要職責之一就是監督縣政府，若真的關心基層建設，更應追問重要公共建設為何在縣府行政、審查及相關程序耗費近2年，目前相關程序仍在進行，這才是議員應積極監督、要求縣府說明之處。

羅子淮並表示，水岸市集設計團隊MVRDV為國際建築及設計團隊，在荷蘭鹿特丹等地有多項作品，國際團隊投入新竹縣公共建設，原可成為地方城市發展與國際接軌的機會，卻因漫長行政程序影響建設推動，令人遺憾。

他強調，公共建設當然應依法行政並接受社會檢驗，但依法行政不代表可以忽略行政效率，地方政府應思考如何在符合法規前提下提升審查效率，而非讓公共建設長期卡在程序中。

羅子淮也把矛頭指向國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，表示徐若關心新竹縣城市發展，也應要求縣府說明行政審查為何耗時如此之久；新竹縣要走向國際，不能只是口號，也須共同面對行政效率與城市發展課題。