影╱蘇巧慧、張智倫不分黨派出席土地公文化祭 少了選舉煙硝味

民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委張智倫、新北市議員張維倩、張嘉玲、金瑞龍、游輝宂、陳錦錠、邱烽堯，及參選人張志豪、林達，不分黨派上午一同前往中和碧河宮參加「中和土地公遶境祈福嘉年華祈安典禮」。蘇巧慧與張智倫在廟方致詞後先後應邀致詞，不同黨派共同參與土地公文化祈求平安民間傳統信仰活動，少了選舉煙硝味。

此次「土地公遶境祈福嘉年華」由中和區九間福德正神廟，爐地南山福德宮、和美宮、碧河宮、力行福德宮、中和中興福德宮、埤仔頭福德宮、崎仔頭福德宮、鎮福宮、潭墘樂墘宮共同舉辦，爐主中和碧河宮，明天開遶境隊伍將橫跨中和區36里，遶境陣容包含摩托車隊、舞龍舞獅、北管鼓陣、藝閣花車與神轎，象徵地方信仰與社區力量的延續與凝聚。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧以立委名義出席應邀致詞時，不分黨派一一點名出席的民意代表及參選人。蘇巧慧表示，所有中和在地的土地公廟，民意代表立法委員張智倫，議員邱烽堯、陳錦錠、張維倩、張嘉玲，議員參選人張志豪、林達、陳怡君，議員游輝宂及里長們等。

蘇巧慧接著表示，所有也要參選每一個人的心情都一樣，在自己的崗位上把工作做好，希望能夠讓這片土地能夠更好；除了建設要好、都更要快，在地的文化特色也一定要凸顯、要保留，像土地公文化節一定要辦得好。蘇巧慧也強調如果有這個「力」和所有的鄉親，一起來讓中和更加好住、更加漂亮，孩子健康平安長大；一起為中和加油、新北加油，謝謝大家！謝謝！

立委蘇巧慧、張智倫、新北市議員張維倩、張嘉玲、金瑞龍、游輝宂、陳錦錠、邱烽堯，及參選人張志豪、林達，不分黨派上午一同前往中和碧河宮，參加「中和土地公遶境祈福嘉年華祈安典禮」。記者黃義書／攝影

立委蘇巧慧、張智倫、新北市議員張維倩、張嘉玲、金瑞龍、游輝宂、陳錦錠、邱烽堯，及參選人張志豪、林達，不分黨派上午一同前往中和碧河宮，參加「中和土地公遶境祈福嘉年華祈安典禮」。記者黃義書／攝影

立委蘇巧慧（左四）、新北市議員張維倩（左三）、張嘉玲（左一）、參選人張志豪（左二）等上午一同前往中和碧河宮，參加「中和土地公遶境祈福嘉年華祈安典禮」。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）以立委名義出席中和碧河宮的「中和土地公遶境祈福嘉年華祈安典禮」。記者黃義書／攝影