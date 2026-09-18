快訊

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

還原台北動物園2黑猩猩「離家出走」現場！44歲老爸看母猩猩、11歲兒看長頸鹿

黃仁勳曾豪訂1380份！ 台北40年「巨無霸潤餅」無預警熄燈 老闆無奈吐實情

聽新聞
0:00 / 0:00

市場掃街揭騎樓整平成果 謝國樑：過去20年沒有做到的我做到了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影
尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票，向地方說明市府近年推動騎樓整平成果與後續規畫，並聽取市場周邊步行環境改善的相關意見。謝國樑說，3年多來騎樓整平績效和面積，已經超過過去20年加總，過去20年沒有做到的，謝國樑做到了。

2026九合一選舉

謝國樑說，市場是市民日常生活最密切的場域之一，周邊騎樓也是許多長輩、家長及採買民眾每天都會使用的步行空間。過去部分路段存在騎樓高低落差、鋪面不平等情況，因此市府近年持續推動騎樓整平，希望從市民每天行走的地方著手，一步一步改善城市環境。

謝國樑指出，騎樓整平看似是基礎工程，卻與市民生活感受非常直接。無論是長輩步行、家長推著嬰兒車，或是市民日常採買，一個平整、安全的步行環境，都是城市生活品質的重要一環。市府持續推動相關改善，就是希望降低行走障礙，讓市場及商圈周邊環境更加友善。

謝國樑說，3年多來騎樓整平績效和面積，已經超過過去20年加總，過去20年沒有做到的，謝國樑做到了。市府從基隆廟口開始，到愛四路、義一路、義二路、田寮河周邊等，最近也在信二路、東信路等都陸續整平，總長約4公里。

何淑萍、韓世昱陪同謝國樑沿途與攤商及民眾交換意見，了解地方對市場周邊環境、行人空間及公共設施的需求。

謝國樑表示，城市建設不只有大型工程，許多與市民每天生活息息相關的細節同樣重要。未來會持續深入市場、社區與鄰里，從市民實際需求出發，逐步改善基隆的步行環境與城市空間。

謝國樑說，未來會持續推動騎樓整平及行人環境改善，讓基隆成為更安全、更友善、更適合生活的城市。

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影
尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影
尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影
尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影

謝國樑 騎樓 市場 2026九合一選舉 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漏水髒亂、裸露管線全改善 鄭朝方翻新竹北三民地下道

完成校園整體規畫最後一塊拼圖 竹蓮國小校園景觀大改造完工

虐童調查親師不對等？謝國樑：未來會讓家長出席認定會議

教保員不當對待幼兒僅停職2年遭轟 謝國樑：希望委員自重 應終身停職

相關新聞

港都「北高合體」 柯蔣、賴沈周六拚人氣

高雄市長選舉這個周末進入短兵相接，國民黨市長參選人柯志恩明天在鳳山舉辦首場大造勢，邀台北市長蔣萬安組「北高連線」，民進黨市長參選人賴瑞隆昨也宣布，同日邀台北市長參選人沈伯洋來高雄進行「雙城匯流」，藍綠陣營南北合擊，預期將掀起高雄選戰高潮。

柯志恩明鳳山辦造勢蔣萬安站台力挺 賴瑞隆拉沈伯洋「下海」拚人氣

高雄市長參選人賴瑞隆明（19）日邀請台北市長參選人沈伯洋到高雄，兩人除了討論公共建設如何走進市民日常，賴瑞隆還將邀沈伯洋「下海」挑戰SUP，考驗雙方核心肌群與平衡感誰比較厲害。

黃國昌談謝典霖遭收押 籲司法毋枉毋縱、不要雙標

民眾黨主席黃國昌今天桃園跑透透，替黨籍議員參選人掃街拉票。面對媒體詢問彰化議長謝典霖涉嫌違反選罷法收押一事，他表示對案情毫無所悉，無法過度評論，但希望司法毋枉毋縱、不要雙標。

市場掃街揭騎樓整平成果 謝國樑：過去20年沒有做到的我做到了

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票，向地方說明市府近年推動騎樓整平成果與後續規畫，並聽取市場周邊步行環境改善的相關意見。謝國樑說，3年多來騎樓整平績效和面積，已經超過過去20年加總，過去20年沒有做到的，謝國樑做到了。

年輕家庭托育壓力大 民進黨苗栗縣長參選人陳品安宣布「托育3大支持」

民進黨苗栗縣長參選人陳品安針對苗栗年輕家庭面臨的托育壓力，今天宣布推出「托育三大支持」，承諾未來4年內要讓公托名額翻倍並推動「一鄉鎮一公托、一親子館」，每年240小時臨時托育及公幼延長照顧至晚間。陳品安強調，只有從空間到時間全面補足家庭需求，才能真正減經年輕父母的負擔，讓年輕人敢生、能養，願意留在苗栗。

蘇巧慧邀英國駐台代表包瓊郁到平溪爬山 盼締造新北山城為國際品牌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台上發布最新影片，是她近日邀請英國在台辦事處代表包瓊郁一起到平溪爬山，也藉此機會說明會將新北山城打造成「國際觀光新品牌」，成為本地人安居樂業首選、外國人一生必訪城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。