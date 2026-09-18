市場掃街揭騎樓整平成果 謝國樑：過去20年沒有做到的我做到了

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票，向地方說明市府近年推動騎樓整平成果與後續規畫，並聽取市場周邊步行環境改善的相關意見。謝國樑說，3年多來騎樓整平績效和面積，已經超過過去20年加總，過去20年沒有做到的，謝國樑做到了。

謝國樑說，市場是市民日常生活最密切的場域之一，周邊騎樓也是許多長輩、家長及採買民眾每天都會使用的步行空間。過去部分路段存在騎樓高低落差、鋪面不平等情況，因此市府近年持續推動騎樓整平，希望從市民每天行走的地方著手，一步一步改善城市環境。

謝國樑指出，騎樓整平看似是基礎工程，卻與市民生活感受非常直接。無論是長輩步行、家長推著嬰兒車，或是市民日常採買，一個平整、安全的步行環境，都是城市生活品質的重要一環。市府持續推動相關改善，就是希望降低行走障礙，讓市場及商圈周邊環境更加友善。

謝國樑說，3年多來騎樓整平績效和面積，已經超過過去20年加總，過去20年沒有做到的，謝國樑做到了。市府從基隆廟口開始，到愛四路、義一路、義二路、田寮河周邊等，最近也在信二路、東信路等都陸續整平，總長約4公里。

何淑萍、韓世昱陪同謝國樑沿途與攤商及民眾交換意見，了解地方對市場周邊環境、行人空間及公共設施的需求。

謝國樑表示，城市建設不只有大型工程，許多與市民每天生活息息相關的細節同樣重要。未來會持續深入市場、社區與鄰里，從市民實際需求出發，逐步改善基隆的步行環境與城市空間。

謝國樑說，未來會持續推動騎樓整平及行人環境改善，讓基隆成為更安全、更友善、更適合生活的城市。

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天在市議員何淑萍、韓世昱陪同下到信義市場掃街拜票。記者游明煌／攝影