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年輕家庭托育壓力大 民進黨苗栗縣長參選人陳品安宣布「托育3大支持」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長參選人陳品安針對苗栗年輕家庭面臨的托育壓力，今天宣布推出「托育三大支持」，承諾未來4年內要讓公托名額翻倍並推動「一鄉鎮一公托、一親子館」等措施。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨苗栗縣長參選人陳品安針對苗栗年輕家庭面臨的托育壓力，今天宣布推出「托育三大支持」，承諾未來4年內要讓公托名額翻倍並推動「一鄉鎮一公托、一親子館」等措施。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨苗栗縣長參選人陳品安針對苗栗年輕家庭面臨的托育壓力，今天宣布推出「托育三大支持」，承諾未來4年內要讓公托名額翻倍並推動「一鄉鎮一公托、一親子館」，每年240小時臨時托育及公幼延長照顧至晚間。陳品安強調，只有從空間到時間全面補足家庭需求，才能真正減經年輕父母的負擔，讓年輕人敢生、能養，願意留在苗栗。

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陳品安指出，目前苗栗縣公托名額約362名，相較去年全縣出生人口2332人，現有供給遠遠不足，為全面支撐年輕家庭，她提出三大支持。首先，4年內公托名額翻倍，並推動「一鄉鎮一公托、一親子館」，讓家長就近享有平價優質的托育資源；其次，提升臨時托育服務，將臨時托育服務從目前每月10小時大幅提高至每年240小時，並增加夜間臨托，讓家長面對加班、臨時工作或特殊照顧需求時，有縣府當家長後盾，不再孤立無援；此外，也將推動公立幼兒園及非營利幼兒園延長照顧服務至少到晚間6點，銜接雙薪家庭下班時間，減少家長每天在工作與接送之間疲於奔命的壓力。

陳品安表示，她身為兩個孩子的媽媽，能體會托育安排對育兒家庭來說有多麼重要，她也特別將托育政策納入幸福苗栗345治理藍圖中，過去她擔任議員讓通苑地區成為全苗栗公托服務量能最高的區域，未來更要從托育開始建立完整的育兒支持，真正讓年輕家庭願意留在苗栗，打造從0歲到100歲都有人照顧的幸福苗栗。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）針對苗栗年輕家庭面臨的托育壓力，宣布推出「托育三大支持」。記者胡蓬生／攝影
民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）針對苗栗年輕家庭面臨的托育壓力，宣布推出「托育三大支持」。記者胡蓬生／攝影

陳品安 苗栗 托育 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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