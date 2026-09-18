蘇巧慧邀英國駐台代表包瓊郁到平溪爬山 盼締造新北山城為國際品牌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在社群平台上發布最新影片，是她近日邀請英國在台辦事處代表包瓊郁一起到平溪爬山，也藉此機會說明會將新北山城打造成「國際觀光新品牌」，成為本地人安居樂業首選、外國人一生必訪城市。

兩人相約在孝子山登山口，包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）以手作巧克力餅乾做為見面禮，讓蘇巧慧又驚又喜，頻頻誇讚「非常好吃！」。爬山過程中，蘇巧慧分享自己的「鑽石山城」觀光計畫，盼串連新北市最具特色的五顆「鑽石」：步道、鐵道、茶道、礦道、老街道，全面升級當地基礎設施與交通環境，發展深度旅遊體驗，讓更多人看見新北的美，同時吸引更多外國遊客走進新北、愛上新北。

聊到同樣熱愛登山的前總統蔡英文，蘇巧慧隔空向蔡英文發起挑戰，盼未來能一起在新北爬山。包瓊郁登頂時盛讚眼前的壯闊美景，下山後蘇巧慧帶領體驗平溪線火車，感受山城鐵道獨特魅力。

包瓊郁非常融入台灣生活，一到車站便熟練地拿出隨身攜帶的悠遊卡準備搭車。隨後蘇巧慧也和包瓊郁代表走訪菁桐老街與菁桐煤礦紀念公園，漫步感受老街風情，並瞭解在地深厚的礦業歷史。

沿途不少熱情民眾上前與蘇巧慧打招呼，不僅在平溪車站巧遇三重鄉親驚喜大喊「是蘇巧慧！我們全家都喜歡妳！」。走進菁桐老街時，在地攤商也紛紛拉著她合影留念。蘇巧慧特別購買椪餅、鴨蛋糕、草仔粿及滷豆干等台灣特色小吃，熱情招待包瓊郁代表品嚐。

包瓊郁也致贈英國經典角色「柏靈頓熊（Paddington Bear）」玩偶，展現雙方深厚情誼。影片最後，兩人一起向觀眾喊話「歡迎大家來新北山城玩！」，為這趟充滿活力與歡笑的山城之旅，畫下完美句點。

蘇巧慧指出，未來她希望透過「鑽石山城」觀光計畫，行銷瑞芳、貢寮、平溪、雙溪、深坑、石碇、坪林與烏來等城鎮，建立「新北大縱走」品牌，推動步道分級分眾、接駁車增設與設施改善。

此外，她將復刻百年礦業聚落、推出「國際茶文化節」，全面串連山林步道、老街商圈與人文景點，傳承在地文化，也振興地方經濟。蘇巧慧強調，她將深化城市行銷，讓新北的山林之美被更多人看見，打造新北國際觀光新品牌。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）近日邀請英國在台辦事處代表包瓊郁一起到平溪爬孝子山。圖／蘇巧慧競辦提供