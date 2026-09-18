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柯志恩明鳳山辦造勢蔣萬安站台力挺 賴瑞隆拉沈伯洋「下海」拚人氣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩9月19日將在鳳山舉辦首場大造勢，邀請台北市長蔣萬安及新北市長參選人李四川站台。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩9月19日將在鳳山舉辦首場大造勢，邀請台北市長蔣萬安及新北市長參選人李四川站台。圖／柯志恩競辦提供

高雄市長參選人賴瑞隆明（19）日邀請台北市長參選人沈伯洋到高雄，兩人除了討論公共建設如何走進市民日常，賴瑞隆還將邀沈伯洋「下海」挑戰SUP，考驗雙方核心肌群與平衡感誰比較厲害。

2026九合一選舉

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日下午在鳳山舉辦首場大型造勢，邀請台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川、前立法院長王金平站台，聚集藍營政治明星衝熱選情。

昨天賴瑞隆則宣布沈伯洋19日下午也會現身高雄，今天上午再公布明日兩人行程，19日下午4點，賴瑞隆與沈伯洋將於五福、英雄路口集結，隨後沿著高雄港灣抵達流行音樂中心。

運動員出身的賴瑞隆還將拉沈伯洋「下海」划SUP，感受高雄港灣城市的魅力，並一同討論公共建設如何真正走進市民日常。

賴瑞隆笑說，他自己過去身為運動員，「第一次划就上手」，這次再度站上SUP板，除了要帶沈伯洋認識高雄港灣，也要看看兩人的核心肌群與平衡感誰更勝一籌。

針對市政交流，沈伯洋將以台北及國際城市經驗，分享公共建設如何進入日常，包括他先前提出「運動驛站」，營造更友善、安全及便利的運動環境。

賴瑞隆說，他提出「一區一運動中心」，讓高雄各行政區都能擁有完善運動設施，縮短城鄉資源差距，讓運動真正融入市民日常生活。

立法院前院長王金平（右）將出任國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）競選總部主委，明天將出席首場大型造勢。聯合報系資料照
立法院前院長王金平（右）將出任國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）競選總部主委，明天將出席首場大型造勢。聯合報系資料照

賴瑞隆明天將邀沈伯洋「下海」挑戰SUP，考驗雙方核心肌群與平衡感誰比較厲害。圖／賴瑞隆團隊提供
賴瑞隆明天將邀沈伯洋「下海」挑戰SUP，考驗雙方核心肌群與平衡感誰比較厲害。圖／賴瑞隆團隊提供

柯志恩 鳳山 蔣萬安 2026九合一選舉 高雄市選舉

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