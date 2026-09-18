被蘇治芬指反對三井來雲林 張麗善：要來的是能源不是百貨

民進黨行動中常會日前移師雲林舉行，賴清德總統罕見親任雲林縣長參選人劉建國競選總部主委、前縣長蘇治芬任總督導，展現綠營大團結氣勢，蘇治芬致詞時砲火猛攻雲林縣長張麗善，指因張推翻台西綠能專區規畫，專營Outlet的日商三井集團黯然撤資，引起議論。張麗善今澄清，當時有意投資的是能源業者「三井住友集團」，非經營百貨業的三井集團，蘇可能誤說，或故意誤解，希望不要造成民眾誤會。

蘇治芬在中常會致詞時表示，張麗善執政讓雲林陷入原地踏步、進步緩慢的困境。她指出，前縣長李進勇任內，中央前瞻計畫核定台西綠能專區第一期19億元，整體規模達60多億元，卻在張麗善上任後遭一紙公文推翻，改成台西產業園區。

蘇治芬並稱，原本專營Outlet的日商三井集團已購地準備大舉投資開發綠能，那麼大的跨國集團來雲林台西，張麗善上任後卻推翻政策，三井企業鼻子摸摸就撤資離開雲林縣，如果當時不是張縣長，而是李進勇縣長或是劉建國縣長，不可能讓這個情況發生。賴清德也表示，台西綠能光電園區原已獲蔡英文總統核定，連三井Outlet都要進駐，「結果她把它退掉」。

日商三井集團撤資言論在網路社群引起議論。針對三井Outlet撤資說法，張麗善今表示，三井與三井住友是不同企業，前者是經營百貨Outlet的集團，後者則涉及太陽能及能源事業，「可能是她（蘇）有誤說了，是不是她有誤說了？還是她故意要誤解了？」她希望外界不要混淆。

張麗善表示，當時規畫的台西綠能專區面積達1163公頃，若全部用來種電，將占用20年，且這是雲林少數大面積產業用地，應為地方長遠發展預留空間。隨著麥寮港開通，台西產業園區更具發展價值，目前相關行政程序及環評工作持續進行，希望中央重視這塊土地，未來配合麥寮港發展工商綜合港，成為重要的產業腹地及配套設施。

張麗善說，大型百貨業者進駐地點會考量商業條件，評估都市或沿海地區的發展潛力，不能將不同企業的投資規畫混為一談。縣府一直努力招募百貨及大型娛樂設施業者，也保留高鐵特定區9.7公頃產業專區，盼引進具商機及發展潛力的企業，現在就等待時機。

張麗善說，雲林仍持續累積產業發展條件，透過招商引資創造就業機會，讓百貨業者看見地方發展潛力，以投資者敏銳的眼光，「我想雲林縣不出10年應該會有很好的願景」。

據了解，日商三井住友集團先前有意在雲林投資綠能，但並未進一步與縣府接觸。