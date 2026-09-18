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江啟臣前進東勢本街市場掃街 八旬鐵粉阿嬤秀珍藏力挺

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票，有鄉親激動上擁抱江啟臣。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票，有鄉親激動上擁抱江啟臣。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日由東勢在地市議員吳振嘉陪同，前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票，沿途「凍蒜」、「加油」聲絡繹不絕，更有鄉親激動上擁抱江啟臣，高呼「一定要當選」，展現山城鄉親對江啟臣多年耕耘的深厚肯定。

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掃街過程中，一位高齡86歲的「鐵粉」阿嬤見到江啟臣時難掩激動，特地拿出多年來用心珍藏的歷次合照與競選小物，為江啟臣加油打氣。阿嬤緊握江啟臣的手感性說，一路看著江啟臣為地方打拚，期盼他能更上一層樓當選台中市長，為全台中市鄉親服務。

此外，掃街途中亦有對街民眾隔著馬路熱情大喊想合影，江啟臣隨即展現十足親和力，快步主動趨前與鄉親合照寒暄，現場歡呼支持不斷。

江啟臣昨天在東勢發布的「5項客家政策」，今天再度重申建設山城、振興客家文化與觀光的決心。江啟臣表示，東勢具有豐厚的客庄文化底蘊與農業實力，未來將以「交通建設、農業升級及文化觀光」，全力驅動地方繁榮。

江啟臣表示，多年來為山城爭取建設，每一步都不容易，但「有鄉親作後盾，再困難也要突破」，從國道四號豐潭段完工到全力推進東豐快速道路，就是要打通交通瓶頸，讓鄉親出入更安全、山城發展更有機會。

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日由東勢在地市議員吳振嘉陪同，前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日由東勢在地市議員吳振嘉陪同，前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日由東勢在地市議員吳振嘉陪同，前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日由東勢在地市議員吳振嘉陪同，前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票。圖／江啟臣辦公室提供

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