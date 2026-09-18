江啟臣前進東勢本街市場掃街 八旬鐵粉阿嬤秀珍藏力挺

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日由東勢在地市議員吳振嘉陪同，前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票，沿途「凍蒜」、「加油」聲絡繹不絕，更有鄉親激動上擁抱江啟臣，高呼「一定要當選」，展現山城鄉親對江啟臣多年耕耘的深厚肯定。

掃街過程中，一位高齡86歲的「鐵粉」阿嬤見到江啟臣時難掩激動，特地拿出多年來用心珍藏的歷次合照與競選小物，為江啟臣加油打氣。阿嬤緊握江啟臣的手感性說，一路看著江啟臣為地方打拚，期盼他能更上一層樓當選台中市長，為全台中市鄉親服務。

此外，掃街途中亦有對街民眾隔著馬路熱情大喊想合影，江啟臣隨即展現十足親和力，快步主動趨前與鄉親合照寒暄，現場歡呼支持不斷。

江啟臣昨天在東勢發布的「5項客家政策」，今天再度重申建設山城、振興客家文化與觀光的決心。江啟臣表示，東勢具有豐厚的客庄文化底蘊與農業實力，未來將以「交通建設、農業升級及文化觀光」，全力驅動地方繁榮。

江啟臣表示，多年來為山城爭取建設，每一步都不容易，但「有鄉親作後盾，再困難也要突破」，從國道四號豐潭段完工到全力推進東豐快速道路，就是要打通交通瓶頸，讓鄉親出入更安全、山城發展更有機會。

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日由東勢在地市議員吳振嘉陪同，前往東勢舊街路本街市場向攤商與民眾懇託拜票。圖／江啟臣辦公室提供