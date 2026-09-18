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感覺蘇貞昌拍肩沒惡意 被問洋流李四川回：新北比較有川流

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
被問洋流，李四川：新北比較有川流。記者游明煌／攝影
被問洋流，李四川：新北比較有川流。記者游明煌／攝影

日前國民黨新北市長參選人李四川出席鶯歌活動致詞時，蘇巧慧父親、行政院長前院長蘇貞昌率大隊人馬進場，中斷李致詞，且對李四川拍肩引發熱議。李四川今天說，說實在那天見面，他看起來蘇院長也沒有什麼惡意；被問到新北有洋流嗎？李說，新北比較有「川流不息」，有川流。

2026九合一選舉

李四川今天到汐止再被問到拍肩一事，李四川表示，蘇院長和他都是屏東人，他時常稱呼蘇院長為老縣長，說實在那天見面，他看起來蘇院長也沒有什麼惡意，往後碰到他，還是會請所有的鄉親給他鼓掌，謝謝他。

有關學者小笠原認為李四川和蘇巧慧在選戰勢均力敵，李四川說，謝謝小笠原教授的指教，昨天他也報告過，現在已經提出20幾件的政見，選舉當然要以提出政見的方式，讓市民能夠接受最重要，他會努力走遍所有29區，傾聽所有市民的聲音，這個部分，一定會全力以赴。

被問及蘇巧慧說她選舉是用正面陽光的態度報告市政願景，有感受到蘇巧慧的正面陽光嗎？李四川表示，她如果有這樣的認為最好，他從頭到尾都是秉持這樣的心態，說實在，他一直提政策，包括往後要怎麼樣來建設新北市，大家共同努力。

另外，李四川昨天跟蔣萬安市長出席金仲獎活動，被問及都有提到輝達、大巨蛋等政績，未來是否會常跟蔣市長合體一起努力？

李四川說，不動產業跟建築、建設有很大的關係，昨天去現場，見到很多老朋友，金仲獎是不動產仲介業被稱為奧斯卡獎的盛事，他跟蔣市長除了恭喜得獎者，也給他們祝福加油，他跟蔣市長一定是很好的戰友，會一起打完這場選戰，就像蘇巧慧委員跟沈伯洋委員，他們也會一起共同努力。

媒體詢問是否覺得新北有洋流嗎？李四川則說，聽起來新北比較有「川流不息」，有川流。

李四川 蘇貞昌 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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