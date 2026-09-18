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【重磅快評】蘇貞昌不只鴨霸拍肩 還是司法的特權幽靈

聯合報／ 主筆室
蘇貞昌日前李四川用力拍肩引發議論；圖為2018年九合一大選時，反對深澳電廠的里長向蘇貞昌陳情，遭蘇「拍肩肚」，當時也一度掀波。聯合報系資料照片
蘇貞昌日前李四川用力拍肩引發議論；圖為2018年九合一大選時，反對深澳電廠的里長向蘇貞昌陳情，遭蘇「拍肩肚」，當時也一度掀波。聯合報系資料照片

長期關注台灣政情的日本學者小笠原認為年底選戰關鍵戰場是新北市，蘇巧慧與李四川接近勢均力敵；不過，新北選情還有一個焦點是蘇巧慧的父親蘇貞昌，他在地方行走猶如土皇帝，對李四川用力拍肩更讓人既視感爆棚，市議員林國春的「親身指控」更讓人拍案驚奇，但民進黨及檢方均無人過問，蘇不僅是新北土皇帝，還享刑事特權，是誰給的？  

2026九合一選舉

李四川月初出席鶯歌敬老餐會，致詞一半時，蘇貞昌帶大隊人馬進場，打斷李的致詞，還大搖大擺入座主桌，右手搭隔壁椅背佔兩個位子。藍營指李致詞被打斷仍保持風度，在台上請大家歡迎「蘇院長」，結果換來蘇「大力拍肩」，直指蘇鴨霸，每天就像土皇帝出來走動，還要小弟護駕，把新北當禁臠。 

蘇貞昌並無回應，但蘇巧慧陣營反駁藍營扭曲事實，當天蘇貞昌是按表定時間抵達，反而是李四川提早到場並上台致詞，並沒有故意打斷的問題；蘇巧慧更說，李四川也曾經拍過議員卓冠廷肩膀，這些都是很自然的互動，「真的不必斷章取義、扭曲事實」。

李四川和蘇貞昌都是屏東人，與人互動時同樣有拍對方肩膀的習慣。但同樣拍肩，卓冠廷應該沒有不舒服的感覺，否則早就拿出來爆料了，為什麼蘇貞昌拍肩就會給人不同感受？最主要是蘇的動作讓人聯想到2018年引發軒然大波的「拍肩／拍肚」事件。

當時蘇貞昌也是新北市長參選人，深澳電廠擴建案在地方引發爭議，當地里長陳情並遞交健康風險評估報告，蘇一手接下報告並厲聲說「今天在幹什麼你知道嗎？祝福你、謝謝你！」，過程中連續用力拍打里長肩膀，甚至還拍打肚子。

影片上傳臉書後，蘇貞昌挨批粗暴、不尊重里長，蘇貞昌當晚發聲明道歉，隔日又再次致歉。公開受訪還說「我是凡人不是神」，他會對平常的習慣動作深自反省。但從他對李四川用力拍肩，在主桌搭占兩個位子的肢體動作來看，他大概已忘記說過要深自反省

蘇巧慧說拍肩是自然普通動作，但蘇巧慧沒說清楚林國春的「親身指控」。林指蘇貞昌擔任台北縣長時，台北市住家失竊184萬現金及兩本護照，蘇不但隱瞞現金一事，還謊報護照失竊地在台北縣長官邸，痛罵警察辦案不力，害兩名員警被記申誡，而當時他就是那個發公文的警官，如果檢方有立案調查，林猶如「汙點證人」。 

這件事在竊案發生後第三年因竊賊落網而東窗事發，但檢方並未任何處理。林國春則是近年來不只一次談到他就是當年經辦的警官，物證、人證皆在，還有兩位員警莫名被記申誡，但檢方敢處理嗎？誰為員警「平反」？還是船過水無痕？就因為蘇家有特權，可以謊報官邸失竊，又要求警察背書？

林國春的指控已逾追訴時效，但我既為法治國，以法律構成要件來看，蘇貞昌可能涉及使公務員登載不實、未指定犯人誣告等罪，檢方既已知悉，程序上仍須處理結案，這是民主法治國家的核心基石，蘇貞昌再大，大得過法律嗎？司法靜默形同再次為蘇家特權背書，而林國春的指控也將永遠成為司法裡的「幽靈案件」？

幽靈 蘇貞昌 司法 2026九合一選舉

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