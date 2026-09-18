固守本命區 何欣純端台中屯區政見「5加1」：捷運、公路、產業與青創

民進黨台中市長參選人何欣純今天提出屯區政見，主打「5加1」，捷運、公路交通、產業智慧、生活機能、青年創意5個進擊，再透過創新與觀光提升軟實力；何是屯區出生、成長與選出的政治人物，強調若當選會顧好過去8年市府忽視的屯區建設。

何欣純說，第一個進擊是捷運建設大進擊，藍線延伸太平要趕快實質動工，最好與藍線主線併案處理、一線到底；機場捷運橘線可行性評估已通過政院核定，她若當選，第一個任期就會完成綜合規畫和細部設計；屯區環狀紫線也要加速再加速，讓超過50萬人口的屯區有完善的捷運路網。

第二個進擊是公路交通，何欣純表示，台63線中投公路銜接國道3號的立體交流道已通過可行性評估，中央匡列49億元工程預算，她會配合推動；市民大道第三期、第四期對太平非常重要，也會加速推進；台74線塞車問題一直被市民詬病，她會導入AI交管系統，並規畫台74線外的第二環快。

何欣純表示，第三個進擊是產業智慧，加速夏田與塗城產業園區的開發，打造無人機製造中心，成立產業創新轉型中心，協助傳產導入AI製造；第四個進擊是生活機能，包含興建大里聯合行政中心、加速擴大大里都市計畫、增設停車空間與公托、準公托。

何欣純指出，第五個進擊是青年創意大進擊，大里有個大里菸葉廠，廠區面積5公頃，裡頭有日式歷史建築和無形文化資產，她願意推動菸葉廠活化、修復與再利用，結合青創、創客中心、共享空間、文化展演與市民休憩，打造「台中版松菸計畫」。

5個進擊外的「加1」是創新軟實力，何欣純表示，會強化台中軟體園區，成立AI人才研習所；屯區豐富的文化歷史實力，包含纖維工藝博物館、大里杙老街、霧峰林家、霧峰農會酒莊、民生故事館、光復新村、國立台灣交響樂團、民主議政園區等等，可串接提升觀光。